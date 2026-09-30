Lực lượng vũ trang ở Quảng Trị khẩn trương giúp dân sửa đường vào thôn Cát, Trỉa

Đường sạt lở, bản làng bị chia cắt

Từ bản Nguồn Rào, trung tâm xã rẻo cao Hướng Sơn trước đây, nay thuộc xã Hướng Phùng, đi qua các làng Hồ, làng Mới rồi xuôi về thôn Trỉa để đến thôn Cát mất khoảng 6 giờ đi bộ. Một hướng khác xuất phát từ Km27 Quốc lộ 9, men theo lối mòn từng được sử dụng để vận chuyển phế liệu chiến tranh vào vùng này, nếu đi bằng xe máy cũng mất chừng ấy thời gian.

Gian nan đường vào Cát, Trỉa.

Nhưng đó là hành trình trong điều kiện thuận lợi. Vào mùa mưa, con đường trở thành một thử thách khác hẳn. Đèo dốc quanh co, trơn trượt; những con suối vốn bình thường chỉ là những dòng nước nhỏ có thể nhanh chóng trở thành dòng chảy xiết. Đất đá từ sườn núi đổ xuống, mặt đường bị khoét sâu, nhiều đoạn sạt lở khiến xe máy không thể qua lại.

Thôn Trỉa cách Cát khoảng 4km, điều kiện địa hình và cuộc sống cũng gian nan tương tự. Hai thôn có 175 hộ, hơn 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào Vân Kiều. Đây là khu vực đặc biệt khó khăn, nằm sâu trong vùng núi. Tuyến đường kết nối Cát, Trỉa với trung tâm xã Hướng Sơn trước đây được người dân mở từ nhiều năm trước, nhưng qua thời gian và những đợt mưa lũ, nhiều đoạn đã hư hỏng nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, tuyến từ Km27 Quốc lộ 9 vào Cát và Trỉa có nhiều điểm sạt lở lớn. Có vị trí sâu khoảng 5 – 7m, nơi sâu hơn 25m. Nhiều đoạn biến thành vực, xe máy không thể lưu thông. Khi mưa lớn kéo dài, việc kết nối với bên ngoài gần như bị cắt đứt.

Cát, Trỉa cần một tuyến đường kiên cố

Sau nhiều giờ vượt suối, băng rừng, chúng tôi mới đến được nơi cán bộ, chiến sĩ và người dân đang khắc phục tuyến đường. Mỗi người một việc, người phát quang cây cối ven đường, người thu dọn đất đá, người xử lý những vị trí sạt lở, đứt gãy. Công việc diễn ra khẩn trương giữa núi rừng.

Lực lượng vũ trang giúp bà con nhân dân sửa đường vào Cát, Trỉa.

Ông Hồ Thành, người dân bản Cát, cho biết tuyến đường bị sạt lở khiến việc đi lại của bà con gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Vì vậy, khi lực lượng vũ trang tổ chức khắc phục tuyến đường, bà con rất phấn khởi và hăng hái chung tay cùng thực hiện.

Ở thôn Trỉa, bà Hồ Thị Cúc tranh thủ cùng mọi người khắc phục tuyến đường. Với bà, con đường không chỉ để đi lại mà còn là đường đưa nông sản, hàng hóa ra vào bản. Bà Cúc chia sẻ, những hôm đường khô ráo còn đỡ, chứ vào mùa mưa, chỉ một đoạn sạt lở cũng khiến việc đi lại trở nên khó khăn, hàng hóa làm ra nhiều khi phải chờ đường thuận mới đưa đi được. “Bà con chỉ mong đường đi được quanh năm, để làm ra cái gì cũng có thể mang ra ngoài bán, lúc cần mua hàng hay có việc cũng đỡ vất vả”, bà Cúc nói.

Thượng tá Mai Anh Tú, Trưởng Công an xã Hướng Phùng, cho biết hoạt động này nằm trong mô hình “Ngày công tác dân vận - Vì bình yên bản làng” của Công an xã, gắn với phong trào thi đua “Ba Nhất”, trong đó có tinh thần “Gần dân nhất”.

“Việc trực tiếp xuống địa bàn, cùng người dân sửa những đoạn đường bị hư hỏng giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn những khó khăn của bà con. Từ những công việc cụ thể, lực lượng chức năng cũng có thêm điều kiện nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai, sạt lở”, Thượng tá Mai Anh Tú nhấn mạnh.

Ông Hà Ngọc Dương, Trưởng phòng Kinh tế xã Hướng Phùng, cho biết một con đường kiên cố nối Cát, Trỉa với bên ngoài là mong mỏi lớn của người dân. Địa phương đã khảo sát, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, UBND xã đưa tuyến đường vào danh mục ưu tiên, trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn từ các chương trình, dự án để triển khai. Theo ông Dương, việc lực lượng vũ trang cùng người dân khắc phục những đoạn hư hỏng trước mắt giúp bà con duy trì việc đi lại, nhưng về lâu dài, tuyến đường cần được đầu tư đồng bộ, bảo đảm giao thông ổn định và tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất.

Sau những ngày tuyến đường được khắc phục tạm thời, điều người dân Cát, Trỉa mong chờ vẫn là một con đường đủ chắc chắn để không bị chia cắt mỗi khi mưa lớn. Bởi với họ, con đường không chỉ phục vụ đi lại mà còn quyết định việc nông sản có thể đưa ra ngoài, hàng hóa có thể vào bản, trẻ em đến trường và người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.