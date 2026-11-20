Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng tự hào truyền thống 80 năm “Trung dũng-Quyết thắng”-“Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Truyền thống anh hùng tôi luyện qua các cuộc kháng chiến

Suốt chặng đường 80 năm, lực lượng vũ trang Hải Phòng và lực lượng vũ trang Hải Dương qua các thời kỳ đã lập nhiều chiến công xuất sắc, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hải Phòng đã mở đầu bằng cuộc chiến đấu anh dũng ngày 20/11/1946; sau đó cùng các lực lượng trên địa bàn Hải Phòng-Kiến An tiếp tục chiến đấu bền bỉ, giữ vững phong trào trong vùng bị tạm chiếm, tham gia nhiều trận tập kích, phá càn, phá hậu cứ của địch.

Riêng trong giai đoạn Đông Xuân 1953-1954, nhiều trận đánh tiêu biểu như Kiến An, Sở Dầu, Tiên Lãng, Đồ Sơn, Cát Bi đã góp phần quan trọng vào việc làm suy yếu lực lượng Pháp ở vùng duyên hải.

Theo các tài liệu lịch sử chính thức ghi nhận, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hải Phòng-Kiến An đã chiến đấu 1.372 trận; tiêu diệt, bắt sống và làm tan rã gần 30.000 tên địch; bắn rơi, phá hủy 67 máy bay các loại; phá hủy 932 xe cơ giới, 137 toa xe và 19 đầu máy xe lửa của địch; đốt cháy 155 triệu lít xăng; bắn chìm hàng chục ca nô, tàu chiến; thu và phá hủy hàng trăm tấn vũ khí, bom đạn, phương tiện chiến tranh của địch.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954, quân và dân Hải Phòng còn tiếp tục đấu tranh suốt 300 ngày với 200 cuộc đấu tranh trong khu vực địch tập kết, làm thất bại âm mưu cướp phá, ép dân di cư và phá hoại cơ sở vật chất của thực dân Pháp trước khi thành phố hoàn toàn giải phóng ngày 15/5/1955.

Quân và dân Hải Dương đã tổ chức hàng vạn trận lớn nhỏ, tiêu diệt, bắt sống và gọi hàng hàng vạn tên địch, thu nhiều vũ khí, phá hủy hàng trăm toa tàu, xe quân sự; xây dựng hàng chục, hàng trăm làng kháng chiến; hình thành nên bản sắc nổi bật của chiến tranh du kích đồng bằng.

Những chiến công trên đường 5, trên đường sắt, trên sông ngòi, trong làng chiến đấu và trong các trận tiêu diệt cứ điểm đã trực tiếp góp phần phá vỡ thế bình định, chia cắt giao thông và làm tan rã hệ thống hậu cần, cơ động của quân Pháp.

9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân và dân Hải Dương đã tổ chức 13.681 trận đánh; tiêu diệt 38.733 tên địch; bắt sống và gọi hàng 27.805 tên; thu hàng nghìn khẩu súng các loại, hàng triệu viên đạn; phá hủy hàng trăm toa tàu và xe quân sự của địch.

Kháng chiến chống Mỹ, Hải Phòng là địa bàn tuyến đầu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, rà phá bom mìn, thủy lôi, bảo vệ cảng biển, kho tàng, nhà máy, khu dân cư, giữ vững đầu mối giao thông và tiếp nhận chiến lược.

Hải Dương là tuyến lửa bảo vệ giao thông, bảo vệ cầu Phú Lương, Lai Vu, đường 5, đường sắt; đồng thời là hậu phương lớn về sức người, sức của, lương thực, thực phẩm, huấn luyện quân bổ sung cho các chiến trường.

Hai địa phương đều thực hiện xuất sắc khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975.

Những con số đáng chú ý đã được ghi nhận trong giai đoạn này, đó là: lực lượng vũ trang và quân dân Hải Phòng hai lần đánh thắng chiến tranh phá hoại và phong tỏa của đế quốc Mỹ trong các năm 1965-1972; quân và dân thành phố đã bắn rơi 217 máy bay phản lực hiện đại của Mỹ trên bầu trời Hải Phòng.

Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương đã phối hợp bộ đội chủ lực tổ chức chiến đấu 2.636 trận, bắn rơi 83 máy bay các loại của địch; giai đoạn 1965-1975, tỉnh Hải Dương đóng góp hơn 60 vạn tấn lương thực, thực phẩm; hơn 125.000 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ.

Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang hai địa phương tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuyển quân, giáo dục quốc phòng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống dịch bệnh, công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội và xây dựng thế trận lòng dân.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Hải Phòng và lực lượng vũ trang Hải Dương qua các thời kỳ đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: HOÀNG XUÂN)

Vững mạnh trong giai đoạn phát triển mới

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Hải Phòng và Hải Dương tiếp tục quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trong đó, lực lượng vũ trang thường xuyên là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Đơn cử, trong đại dịch Covid-19, lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đã huy động hơn 1.700 cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại 800 điểm, chốt kiểm soát chống dịch trên địa bàn; đồng thời cử lực lượng dân quân tự vệ tham gia 2.457 chốt, tổ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, tổ chức đón tiếp, chăm sóc, bảo đảm hậu cần cho hàng nghìn lượt công dân cách ly y tế tại các cơ sở tập trung của thành phố.

Lực lượng vũ trang tỉnh Hải Dương đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chống dịch, thành lập bệnh viện dã chiến, khu cách ly, chốt kiểm soát, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang cả hai địa phương đều làm tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, khám, chữa bệnh miễn phí, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, củng cố “thế trận lòng dân”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng thăm, tặng quà người có công. (Ảnh: HOÀNG XUÂN)

Đây là điểm nổi bật trong thời kỳ đổi mới: sức mạnh của lực lượng vũ trang không chỉ được thể hiện ở trình độ sẵn sàng chiến đấu mà còn ở vai trò nòng cốt trong xây dựng cơ sở chính trị, chăm lo an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Những con số, chiến công và phần thưởng không chỉ phản ánh quy mô cống hiến, hy sinh và trưởng thành của lực lượng vũ trang Hải Phòng và Hải Dương qua các thời kỳ, mà còn là cơ sở thực tiễn rất quan trọng để khẳng định chiều sâu truyền thống, bề dày thành tích và tính chính danh lịch sử của lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng sau sáp nhập.

Đồng thời khẳng định rõ: trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang địa phương luôn là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng đã hun đúc nên những truyền thống vẻ vang, quý báu.

Đó là truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Cùng với đó là truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt để hoàn thành nhiệm vụ; truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng lực lượng, chiến đấu và chiến thắng; truyền thống dũng cảm, kiên cường, quyết chiến, quyết thắng, biết đánh và quyết đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Kết tinh từ những giá trị ấy, truyền thống tiêu biểu của lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới chính là sự hội tụ của bản sắc “Trung dũng-Quyết thắng” với tinh thần “Đoàn kết, tự lực, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, tạo thành sức mạnh tinh thần mới, phù hợp với yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang thành phố sau sáp nhập; biến sức mạnh cộng hưởng của hai vùng đất, hai lực lượng, hai mạch truyền thống thành sức mạnh tổng hợp mới, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trên nền tảng truyền thống vẻ vang của 80 năm qua, lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng nhất định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang thành phố ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.