Mới đây, nhiều trận mưa lớn liên tiếp khiến một số tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn TP Đồng Nai bị ngập nặng. Trên tuyến Quốc lộ 13 đoạn qua phường An Lộc, nước dâng cao, chảy xiết khiến phương tiện lưu thông khó khăn, nhiều nhà dân bị ngập. Ban CHQS phường An Lộc nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an phường tổ chức phân luồng, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông và giúp các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Không quản vất vả đêm ngày, cán bộ, chiến sĩ vừa bám các vị trí xung yếu, vừa giúp đỡ nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Cát Tiên 3 (Lâm Đồng) đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Trung tá Phạm Văn Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS phường An Lộc chia sẻ: “Trước những diễn biến bất thường, khó lường của thiên tai, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn giữ tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương. Chúng tôi xác định dù mưa lớn, đêm tối hay vất vả đến đâu cũng không để người dân đơn độc trong lúc khó khăn”.

Tại phường Bình Long (Đồng Nai), Ban CHQS phường đã huy động cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với công an và các lực lượng chức năng tìm kiếm xuyên đêm ngay khi nhận được thông tin có người mất tích trong mưa lũ. Thời điểm này, mưa lớn gây ngập tại khu phố Xa Cam và Phú Đức, ảnh hưởng đến khoảng 25 hộ dân; một ô tô bị nước cuốn trôi xuống khu vực đập Sở Nhì.

Tại tỉnh Lâm Đồng, trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn kéo dài, LLVT tỉnh đã chủ động rà soát các khu vực xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ người dân. Ở những địa bàn ven suối, vùng thấp trũng, việc nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện nguy hiểm để tổ chức sơ tán bà con là nhiệm vụ cấp thiết. Như ở xã Cát Tiên 3, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều con suối dâng nhanh, gây ngập cục bộ, có thời điểm nước lên cao ngay trong đêm. Cán bộ, chiến sĩ LLVT xã đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng đến từng hộ dân trong khu vực nguy hiểm hỗ trợ bà con sơ tán. Trong điều kiện trời tối, đường đi ngập nước, từng tổ công tác tiếp cận các gia đình, ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ và những người gặp khó khăn trong đi lại đến nơi an toàn. Khi người dân đã ra khỏi vùng nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giúp kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Đồng chí Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 đánh giá: “Trước tình huống mưa lũ diễn biến nhanh, LLVT xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm địa bàn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Sự chủ động, trách nhiệm của LLVT xã đã góp phần quan trọng hạn chế thiệt hại và giúp nhân dân ổn định tinh thần trong thiên tai”.

Thực tế ứng phó với bão, lũ cho thấy, việc chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, phương án ngay từ cơ sở, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã góp phần quan trọng bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Với tinh thần chủ động, không quản khó khăn, cán bộ, chiến sĩ LLVT cơ sở đã kịp thời giúp dân trong những tình huống khẩn cấp, góp phần cùng LLVT Quân khu 7 thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân.