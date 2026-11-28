Ban CHQS đặc khu Lý Sơn và Tiểu đoàn hỗn hợp Lý Sơn, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng triển khai giúp nhân dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ các gia đình di chuyển tài sản, dọn dẹp nhà cửa, thu gom bùn đất, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, xử lý những điểm ngập úng, góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tập trung thu dọn lượng lớn đất, cát bồi lấp các tuyến đường tại thôn Tây An Hải.

Sáng 28-11, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quang Sang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS đặc khu Lý Sơn, cho biết: "Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân, đơn vị đã chủ động huy động lực lượng dân quân thường trực, phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, tập trung giúp đỡ những hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần sớm ổn định đời sống sau thiên tai".

Cùng với lực lượng quân sự địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn thuộc Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng khẩn trương triển khai lực lượng giúp dân. Gần 20 cán bộ, chiến sĩ được huy động phối hợp với chính quyền và các lực lượng tổ chức di chuyển tài sản bị ngập nước, thu dọn đất đá, khơi thông dòng chảy tại những tuyến đường bị sa bồi, thủy phá.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Tại thôn Tây An Hải, nơi nhiều tuyến đường bị đất, cát bồi lấp sau mưa lớn, cán bộ, chiến sĩ tập trung nhân lực thu dọn đất đá, khắc phục tạm thời các điểm hư hỏng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân đi lại. Trên các tuyến đường và khu dân cư bị ảnh hưởng, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, gắn bó quân - dân, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn để giúp nhân dân vượt qua hoạn nạn.

Theo báo cáo ban đầu của UBND đặc khu Lý Sơn, đợt mưa lớn vừa qua (từ chiều 25 đến sáng 26-11) đã gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên đảo. Lượng mưa lớn, có nơi phổ biến từ 300 đến 500mm, khiến nước từ hồ chứa Thới Lới tràn xuống các khu dân cư thấp trũng, kết hợp với hệ thống thoát nước quá tải, gây ngập cục bộ và bồi lấp nhiều tuyến đường.

Khu dân cư số 3, thôn Đông An Hải là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, với khoảng 40 hộ dân bị nước tràn vào nhà, mức ngập từ 0,7 đến 1,5m. Toàn đặc khu có khoảng 70 hộ bị nước tràn vào nhà. Mưa lũ còn làm hư hỏng, bồi lấp khoảng 3.000m kênh mương, khoảng 1.000m đường giao thông; nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, sạt lở. Trong đó, khoảng 120ha đất nông nghiệp, chủ yếu là diện tích trồng tỏi vụ đông xuân, bị ảnh hưởng, đe dọa đến sinh kế của người dân địa phương.

Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng vũ trang đã góp phần giảm bớt khó khăn cho nhân dân, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả.

Lực lượng vũ trang đặc khu Lý Sơn phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục sau thiên tai.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, mưa lớn còn có khả năng tiếp diễn, nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ trên sông, suối và sạt lở đất ở những khu vực xung yếu. Trước tình hình đó, chính quyền đặc khu Lý Sơn cùng các lực lượng tiếp tục kiểm tra địa bàn, khơi thông hệ thống thoát nước, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn, chuẩn bị lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng phó.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên đặc khu Lý Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân, lấy sự an toàn và bình yên của nhân dân là nhiệm vụ trong thời bình.