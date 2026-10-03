Lực lượng vũ trang Đà Nẵng chủ động ứng phó thiên tai, sự cố

Ngoài việc tích cực cập nhật bản đồ chỉ huy lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, tiếp nhận hàng cứu trợ trong mưa lũ, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ bất cập, vướng mắc; rà soát, bổ sung phương án, kế hoạch ứng phó các loại hình thiên tai. Đồng thời hoàn thiện cơ chế, quy chế hoạt động; phân công rõ ràng, phân cấp hợp lý, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong phòng thủ dân sự (PTDS).

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT thành phố chủ động hoàn thiện quy trình ứng phó sự cố, thảm họa; phối hợp giữa trạm liên lạc bờ tại các đồn biên phòng, đài thông tin của đơn vị với Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ để cung cấp bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai. Bộ CHQS tham mưu cho UBND thành phố đầu tư hệ thống thông tin (Tổng đài 112) phục vụ tiếp nhận, xử lý thông tin về sự cố, thảm họa; xây dựng lực lượng kiêm nhiệm tham gia hoạt động PTDS, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chuyên trách; tập huấn, huấn luyện cho 123 đồng chí về chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, điều hành hoạt động PTDS.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT TP Đà Nẵng tham gia khóa đào tạo điều khiển phương tiện thủy nội địa.

Từ đầu năm đến nay, Bộ CHQS thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương kiểm tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về an toàn đối với 31 công trình thủy điện; kiểm tra, khảo sát trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu của 21 kho, cảng, 33 tàu vận tải, 269 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đơn vị chủ trì, phối hợp tham mưu cho UBND thành phố quy hoạch, xây dựng thao trường huấn luyện PTDS; xây dựng 3 bãi tập kết phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với tổng kinh phí 30 tỷ đồng; khảo sát, mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng như mô tô nước, thiết bị bay không người lái loại lớn có khả năng vận chuyển, thả hàng cứu trợ, máy đẩy, xuồng cứu hộ... với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng; bảo đảm hậu cần đáp ứng yêu cầu PTDS.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng đài 112 tại Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tiếp nhận 376 cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ của nhân dân. LLVT thành phố phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển 7 lượt người bị ốm đau, tai nạn trên các đảo vào bờ cấp cứu, điều trị; tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn 5 tàu bị nạn, 4 người dân mất tích trên biển; xử lý 9 vụ cháy rừng, 33 vụ cháy nhà; hỗ trợ 33 nhà dân, 1 nhà văn hóa, 1 trường học ở xã Việt An khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước cao điểm mùa mưa lũ, Bộ CHQS thành phố đẩy mạnh tuyên truyền; xây dựng, kiện toàn các đội xung kích ở cơ sở, phát huy tính tự chủ, tự lực của địa phương để kịp thời xử lý tình huống. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, LLVT các cấp chủ động rà soát, xây dựng bản đồ ngập lụt, kế hoạch, phương án ứng phó; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong giám sát, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai.

Bộ CHQS thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy II đào tạo, cấp chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa cho 284 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, lực lượng nòng cốt tại các khu vực thường xuyên ngập lụt, có nguy cơ bị chia cắt, cô lập. Vừa qua, trong huấn luyện, thực hành trên sông Hàn, các lực lượng kịp thời phát hiện, cứu hộ thành công một người đàn ông bị đuối nước.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng cho biết: "Sau hơn một năm sáp nhập, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành công tác PTDS. Cơ chế phân cấp, ủy quyền cụ thể, minh bạch giúp rút ngắn thời gian xử lý tình huống, tăng tính chủ động, linh hoạt cho chính quyền cơ sở trong ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố, thảm họa. Ban chỉ huy PTDS các cấp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của thành phố".

Công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PTDS tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành, cơ quan, doanh nghiệp. Nhiều đơn vị quan tâm đầu tư, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PTDS kiêm nhiệm cơ sở, nâng cao năng lực, kỹ năng xử lý tình huống; chủ động, linh hoạt thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Công tác chỉ huy, điều hành kịp thời, thống nhất; lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ được bố trí sẵn sàng, nhất là ở các khu vực xung yếu, trũng thấp, có nguy cơ cao, góp phần giảm thiệt hại về người và tài sản.