Lực lượng vũ trang chung tay gặt lúa giúp hộ nghèo tại xã Nậm Mạ
Sáng 26/9, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp cùng Công an xã, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ tổ chức giúp gia đình ông Lường Văn Bum – hộ nghèo, neo người có cháu đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thu hoạch lúa.
Ngay từ sáng sớm, 25 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng Công an xã, đoàn viên, thanh niên và dân quân tự vệ đã có mặt tại ruộng và cùng gia đình ông Lường Văn Bum khẩn trương thu hoạch hơn 1ha diện tích lúa. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các lực lượng phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, hạn chế nguy cơ lúa bị ảnh hưởng khi thời tiết thay đổi.
Gia đình ông Lường Văn Bum thuộc diện hộ nghèo, nhân lực trong gia đình ít, có cháu Lường Văn Chiến đang tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Bộ binh 82, Sư đoàn 355, Quân khu 2. Sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng tại địa phương là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình vơi bớt khó khăn, yên tâm lao động sản xuất.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/luc-luong-vu-trang-chung-tay-gat-lua-giup-ho-ngheo-tai-xa-nam-ma-1123443