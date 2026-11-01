Lực lượng vũ trang chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai

Từ cơ sở đến cấp tỉnh, công tác phối hợp, luyện tập và hiệp đồng được triển khai chặt chẽ, sẵn sàng ứng phó, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

Chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Là địa phương ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, xã Phù Mỹ Đông chú trọng triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ sớm, từ xa. Ban CHQS xã tham mưu UBND xã xây dựng phương án ứng phó, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai. Ảnh: Hồng Phúc

Cùng với đó, địa phương chú trọng bảo đảm an toàn cho ngư dân. Thượng tá Nguyễn Cao Chót - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã - cho biết: Toàn xã có gần 600 tàu cá đăng ký khai thác thủy sản. Trước mùa mưa bão, các ngành chức năng phối hợp với BĐBP cập nhật danh sách tàu cá, chủ tàu, thuyền viên và phương tiện đang hoạt động trên biển hoặc neo đậu.

“Khi xuất hiện thời tiết nguy hiểm, các lực lượng kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn tàu cá vào bờ hoặc đến nơi tránh trú an toàn; duy trì liên lạc với chủ tàu, thuyền viên. Xã cũng bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi thời tiết, kịp thời xử lý tình huống phát sinh” - Thượng tá Nguyễn Cao Chót cho hay.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, ngày 27-10, đoàn công tác của Sư đoàn 2 (Quân khu 5) và Bộ CHQS tỉnh đã khảo sát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng tại khu phố 5, khu phố 6; kiểm tra vị trí trú quân, tuyến cơ động, đánh giá địa hình, dân cư để xây dựng phương án ứng cứu.

Lực lượng quân sự phường còn phối hợp với các đơn vị và người dân thu gom rác thải, vớt lục bình, khơi thông dòng chảy tại khu vực cầu Chợ Dinh. Đây là nơi cây cối, rác thải tích tụ, cản trở tiêu thoát nước, làm tăng nguy cơ ngập úng.

Thượng tá Võ Hồng Quang - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc - cho biết: “Qua rà soát thực tế, chúng tôi xác định các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập úng để bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng và người dân khơi thông những vị trí dòng chảy bị ách tắc, hạn chế nguy cơ ngập úng khi mưa lũ xảy ra”.

Tại các xã Ia Hiao, Uar và Ia Tul thuộc lưu vực sông Ba, Ban CHQS các xã tham mưu cấp ủy, chính quyền rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, nhất là khu dân cư vùng xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ di dời người và tài sản khi cần thiết.

Huấn luyện, luyện tập giúp các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nâng cao kỹ năng, khả năng phối hợp trong cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Hồng Phúc

Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Cùng với công tác chuẩn bị tại cơ sở, Bộ CHQS tỉnh tập trung củng cố lực lượng, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị và luyện tập các phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Giữa tháng 10-2026, Bộ CHQS tỉnh tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị của các đội cơ động phòng thủ dân sự. Khi có tín hiệu báo động, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng kiểm tra hành trang, áo phao, sào cứu hộ, phao cứu đuối, lương thực, thực phẩm; tập hợp đội hình, cơ động đến khu vực giả định xảy ra thiên tai. Trong quá trình luyện tập, nhiệm vụ của từng lực lượng được phân công cụ thể; công tác chỉ huy, hiệp đồng và thời gian cơ động được kiểm tra chặt chẽ.

Thượng tá Phạm Ngọc Cảnh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh - cho biết: Việc luyện tập thường xuyên giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao khả năng hiệp đồng, sử dụng thành thạo trang thiết bị chuyên dụng, bảo đảm sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh đồng thời rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai. Theo thống kê, toàn tỉnh có 29 khu vực trọng điểm nguy cơ ngập lụt, 13 khu vực nguy cơ lũ quét và 40 xã, phường có nguy cơ sạt lở đất đá. Trên cơ sở đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các địa phương xây dựng kịch bản ứng phó, phương án di dời người dân.

Công tác chuẩn bị được triển khai theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” với lực lượng gồm bộ đội thường trực, dân quân cơ động, dân quân tại chỗ và dự bị động viên. Bộ CHQS tỉnh còn hiệp đồng với 19 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, 4 đơn vị thuộc Bộ Công an và 11 đơn vị thuộc Quân khu 5 đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - nhấn mạnh: Xác định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, Bộ CHQS tỉnh quán triệt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”.

Trong mọi phương án ứng phó, mục tiêu bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai.