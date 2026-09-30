Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gửi Thư ngỏ tới cử tri Mỹ

Ông Hossein Mohebbi, Người phát ngôn của IRGC phát biểu trong cuộc họp báo ở Tehran, Iran, ngày 29-9-2026 (Ảnh AP)

Bức thư được Người phát ngôn viên IRGC Hossein Mohebbi công bố trong cuộc họp báo tại Tehran và đăng tải bằng cả tiếng Anh và tiếng Ba Tư trên các kênh truyền thông chính thức của Iran.

Bức thư kêu gọi người dân Mỹ phản đối việc Washington ủng hộ Israel và tham gia các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, cho rằng Mỹ và Iran có thể "chung sống" nếu chính sách của Mỹ thay đổi.

Phát ngôn viên Mohebbi cho biết ông không kỳ vọng bức thư sẽ làm thay đổi hành vi của chính quyền Mỹ chỉ 5 tuần trước cuộc bầu cử, nhưng cho rằng cử tri có thể tiếp nhận thông điệp.

"Người dân Mỹ không biết được nhiều diễn biến. Chúng tôi tin rằng nếu họ biết nhiều hơn, họ sẽ suy nghĩ khác và đưa ra quyết định khác", ông Mohebbi nói.

Tên lửa và hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei tại Quảng trường Baharestan, Tehran, ngày 28-9-2026 (Ảnh AP)

Đề cập tới eo biển Hormuz, ông Mohebbi bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Iran đã mất phần lớn quyền kiểm soát tại đây.

"Việc người Mỹ có thể với chi phí lớn và rủi ro cao, lén lút đưa tàu nhỏ qua eo biển Hormuz để vận chuyển 100 hoặc 200 thùng dầu không có nghĩa là eo biển đã mở", ông nói.

Theo dữ liệu của Kpler, xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz trong tháng 9-2026 đã phục hồi, dự kiến đạt gần 10 triệu thùng/ngày, bằng khoảng một nửa trước chiến tranh.

Ông Mohebbi kêu gọi người dân Mỹ xuống đường phản đối chính sách mà ông gọi là hiếu chiến của chính phủ Mỹ và xem xét lại quyết định về các nhà lãnh đạo của họ.

Tổng thống Trump trong những tuyên bố gần đây cho biết một trong những lý do tiến hành chiến dịch quân sự chống Iran là nhằm đảm bảo Tehran không bao giờ có thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo Times of Israel