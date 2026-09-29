Lực lượng TNXP TPHCM nghiên cứu thí điểm 3 cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước phát biểu tại hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, cho biết năm 2025, TPHCM có khoảng 1,57 triệu người cao tuổi, chiếm 11,4% dân số.

Theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước, người cao tuổi không chỉ cần được chăm sóc khi đau ốm mà còn có nhu cầu giao tiếp, sẻ chia và tham gia các hoạt động phù hợp. Lực lượng TNXP đang nghiên cứu mô hình cung cấp dịch vụ hỗ trợ xã hội gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng phân tầng, phù hợp với nhu cầu và mức độ cần can thiệp.

Theo phương án đang được nghiên cứu, mô hình dưỡng lão tầng 2 và tầng 3 sẽ được thí điểm tại 3 khu vực của thành phố, gắn với hệ thống y tế và bảo trợ xã hội.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, nhiều đại biểu quan tâm đến nhu cầu chăm sóc ban ngày cho người cao tuổi, nhất là người mắc bệnh mạn tính ổn định, suy giảm vận động hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt nhưng chưa cần điều trị nội trú hay chăm sóc lưu trú dài hạn.

Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Nguyễn Văn Bình thông tin về phương án thí điểm

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM, cho biết phương án đang được nghiên cứu theo hướng thí điểm 3 cơ sở tại phường Chánh Hưng, phường Vũng Tàu và xã Bắc Tân Uyên.

Theo dự thảo phương án, thời gian thí điểm là 6 tháng. Cả 3 cơ sở sẽ tổ chức sinh hoạt cộng đồng, dự kiến phục vụ 50-100 người cao tuổi/ngày tại mỗi cơ sở.

Riêng cơ sở 1 và 2 dự kiến tổ chức thêm dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong ngày, với khoảng 20 người/cơ sở/ngày khi hoạt động ổn định.

Cơ sở 3 trước mắt tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Sau thời gian thí điểm, căn cứ kết quả đánh giá và khi bảo đảm đủ điều kiện, sẽ xem xét triển khai chăm sóc lưu trú dài hạn với quy mô dự kiến 300 người.

Các bác sĩ của Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp chia sẻ về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Các cơ sở bảo trợ trực thuộc Lực lượng TNXP TPHCM sẽ trực tiếp quản lý, vận hành; bệnh viện phối hợp hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, tư vấn và giám sát chất lượng.

Người cao tuổi tham gia chương trình sẽ được đánh giá sức khỏe, khả năng tự chăm sóc và mức độ cần hỗ trợ; được theo dõi sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng, vận động, phục hồi chức năng và tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần. Cuối ngày, người cao tuổi trở về với gia đình.

Cần lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp với mỗi người cao tuổi

Kết quả hội thảo là cơ sở để Lực lượng TNXP TPHCM tiếp tục hoàn thiện Đề án Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày. Việc thí điểm chỉ được triển khai sau khi đề án được phê duyệt và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.