Lực lượng tìm kiếm, quy tập tỉnh Quảng Trị tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại Lào

Theo đó, 1 hài cốt được tìm được tại huyện Bualapha và 3 hài cốt được tìm thấy tại huyện Mahaxay, tỉnh Khammouane, Lào.

Tại các vị trí tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện các di vật như tăng, võng bộ đội, vỏ đạn AK, đạn trung liên, vỏ hộp thịt, pin và đế dép cao su. Những di vật này được thu thập, bảo quản để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu thông tin. Sau khi cất bốc, các hài cốt liệt sĩ cùng di vật được đơn vị đưa về nhà quàn, bảo quản chu đáo, tổ chức thờ cúng trang nghiêm theo quy định.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ trong các hang đá tại tỉnh Khammouane, Lào.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, điều kiện tìm kiếm còn hạn chế và thông tin về liệt sĩ ngày càng ít, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vẫn nỗ lực bám địa bàn, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương xác minh thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về với Tổ quốc, quê hương.

Việc tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Khammouane, Lào góp phần thực hiện mục tiêu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ của tỉnh Quảng Trị trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.