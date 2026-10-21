Lực lượng tìm kiếm, quy tập đã tìm thấy 124 bộ hài cốt liệt sĩ

Đội K72 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai tìm thấy 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kratie ngày 20-10. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, trong ngày 20-10, Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tại Vương quốc Campuchia đã tìm được 3 bộ HCLS tại tỉnh Kratie. Lũy kế từ ngày 4-9 (ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia) đến nay, đội đã tìm thấy 60 bộ HCLS; trong đó có 55 bộ HCLS được tìm thấy tại tỉnh Kratie; 5 bộ HCLS được tìm thấy tại tỉnh Kampong Thom.

Trong nước, ngày 20-10, Đội K72 tìm thấy thêm 2 bộ HCLS, nâng tổng số HCLS đã được tìm thấy từ ngày 22-8 đến nay là 64 bộ HCLS.

Như vậy, tính đến nay, đội K72 và K76 đã tìm được tổng cộng 124 bộ HCLS. Quá trình tìm kiếm, quy tập, các đội lấy mẫu phẩm nhằm gửi giám định, xét nghiệm ADN tìm và xác định danh tính các liệt sĩ.