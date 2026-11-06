Lực lượng Thanh tra Công an Thủ đô đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội chủ trì buổi giới thiệu. Tham dự buổi làm việc có Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn, Phó Chánh Thanh tra CATP; đại diện Ban chỉ huy các Đội công tác, cán bộ Đội Tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc Thanh tra CATP. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 CATP và đại diện Công ty Máy tính TIC là đơn vị phối hợp cung cấp giải pháp, vận hành thiết bị.

Lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Thanh tra CATP, đại diện các phòng nghiệp vụ và đơn vị phối hợp tại buổi giới thiệu thiết bị tiếp công dân thông minh

Thủ tục gọn hơn, chờ đợi ít hơn

Được Thanh tra CATP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành thử nghiệm tại trụ sở số 54 Trần Hưng Đạo, hệ thống hỗ trợ tiếp công dân thông minh được thiết kế với mục tiêu giúp mọi người dân đều dễ dàng tiếp cận các tính năng số hóa. Thay vì phải qua nhiều bước hỏi thông tin hay xếp hàng chờ đợi như trước đây, quy trình làm thủ tục đầu vào nay được gói gọn trong các thao tác chạm trực quan trên màn hình cảm ứng. Công dân khi đến liên hệ làm việc chỉ cần chọn mục lấy số thứ tự, nhập các thông tin cơ bản gồm họ tên, địa chỉ nơi cư trú, số căn cước 12 số và số điện thoại liên hệ.

Chỉ với vài thao tác chạm trên màn hình cảm ứng, công dân nhận ngay phiếu số thứ tự in tự động để vào làm việc

Sau bước kiểm tra, chỉnh sửa và xác nhận, hệ thống sẽ in ngay phiếu số thứ tự để công dân vào trụ sở làm việc theo hướng dẫn của cảnh sát bảo vệ và cán bộ tiếp công dân. Toàn bộ dữ liệu cá nhân được hệ thống bảo mật tuyệt đối, chỉ sử dụng để ghi nhận thông tin người vào làm việc, vừa tạo sự thuận tiện tối đa cho nhân dân, vừa giúp lực lượng chức năng duy trì trật tự, an ninh, an toàn.

Ghi nhận thực tế tại địa điểm tiếp đón, người dân đến làm việc đều thể hiện sự phấn khởi trước những tiện ích thiết thực mà hệ thống mang lại. Đối với những công dân lớn tuổi hoặc chưa quen sử dụng thiết bị công nghệ, cán bộ tiếp công dân luôn túc trực ngay tại khu vực đặt máy để tận tình hướng dẫn từng bước thao tác.

Cán bộ Thanh tra CATP Hà Nội hướng dẫn người cao tuổi tra cứu thông tin và lấy số thứ tự trên thiết bị

Trực tiếp trải nghiệm quy trình lấy số tự động và vào phòng tiếp dân làm việc, anh Đặng Văn Hùng (37 tuổi, trú tại phường Long Biên) chia sẻ: "Mọi khi đi làm thủ tục hay hỏi giấy tờ tôi cứ ngại cảnh phải chờ đợi lâu, đến nơi lại lúng túng không biết phải hỏi ai trước. Nay ngay cổng trụ sở có chiếc máy này thực sự rất tiện, chữ trên màn hình to và rõ ràng, tôi chỉ gõ mấy thông tin cơ bản trên thẻ căn cước là bấm lấy được phiếu số thứ tự ngay, chưa mất đến hai phút."

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP và Thượng tá Nguyễn Bắc Sơn, Phó Chánh Thanh tra CATP trực tiếp kiểm tra vận hành và hướng dẫn công dân thao tác trên hệ thống

Một thiết bị, nhiều kênh kết nối

Không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa quy trình lấy số thứ tự, thiết bị còn tích hợp đa dạng các kênh kết nối và tương tác số hiện đại. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh quét mã QR tại mục chấm điểm công vụ trên màn hình, người dân có thể trực tiếp đánh giá cán bộ tiếp công dân thông qua các tiêu chí cụ thể từ việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân, việc hướng dẫn và giải thích quy định pháp luật, cho đến thái độ giao tiếp, quy tắc ứng xử và mức độ hài lòng chung đối với công tác tiếp dân.

Mỗi lượt đánh giá được gửi đi là một tiếng nói trực tiếp, khách quan và minh bạch của người dân, giúp đơn vị kịp thời nắm bắt và không ngừng hoàn thiện tác phong công tác, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, hệ thống còn kết nối đồng bộ với Tổng đài AI CATP Hà Nội 1900.0113, ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh (Hanoi Smart Police – kênh tương tác trên môi trường số do CATP Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai) cùng tính năng Trợ lý thông minh và tra cứu văn bản pháp luật.

Thông qua hệ sinh thái số này, người dân có thể dễ dàng lựa chọn câu hỏi trên giao diện chính để nghe trợ lý thông minh giải đáp trực tiếp, gọi điện đến tổng đài, quét mã QR trò chuyện với Chatbot AI hoặc gửi phản ánh qua ứng dụng iHanoi.

Mọi thông tin của công dân đều được tiếp nhận, giải đáp nhanh chóng mọi lúc, mọi nơi và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý, đóng vai trò là cầu nối hiệu quả giữa lực lượng công an với nhân dân trên môi trường số.

Hướng dẫn 5 nhóm tính năng của Hệ thống hỗ trợ tiếp công dân thông minh Công an thành phố Hà Nội

Thông tin về quá trình phối hợp xây dựng hệ thống, ông Trương Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công ty Máy tính TIC cho biết, giải pháp được hình thành từ chính quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số của lãnh đạo các cấp và đặc thù quan trọng của công tác tiếp dân. Khi người dân tìm đến cơ quan Thanh tra Công an thường mang theo nhiều băn khoăn, bức xúc muốn được hỏi rõ, giải đáp tường tận, đòi hỏi sự minh bạch, nhiệt tình và tâm huyết từ phía cán bộ, chiến sĩ. Trên tinh thần đó, đơn vị công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra CATP Hà Nội thiết kế hệ thống phần mềm và phần cứng đồng bộ, thân thiện, giúp rút ngắn khoảng cách và tạo sự gần gũi giữa người dân với cán bộ Công an ngay từ khâu tiếp đón đầu tiên.

Ông Trương Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công ty TIC kiểm tra vận hành giao diện cảm ứng của thiết bị

Lấy người dân làm trung tâm phục vụ

Trực tiếp kiểm tra vận hành thiết bị tại cổng trụ sở và tiếp công dân trong sáng 6-11, Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội khẳng định việc đưa hệ thống hỗ trợ tiếp công dân thông minh vào hoạt động đã mang lại ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một thiết bị kỹ thuật đơn thuần. Đây là bước đi cụ thể, thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội trong công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa chung khí thế chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Đại tá Đoàn Đức Thắng, Chánh Thanh tra CATP Hà Nội lắng nghe, giải đáp kiến nghị của công dân tại trụ sở Tiếp công dân số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam,Thành phố Hà Nội

Phát biểu tại buổi giới thiệu, Đại tá Đoàn Đức Thắng nhấn mạnh: "Việc ứng dụng hệ thống tiếp công dân thông minh không chỉ là câu chuyện áp dụng công nghệ hiện đại, mà là sự chuyển biến về tư duy cải cách hành chính, thể hiện rõ tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Công nghệ giúp quy trình tiếp nhận thông tin diễn ra công khai, minh bạch, chính xác và nhanh chóng hơn; đồng thời mở ra kênh giám sát trực tiếp, dân chủ để nhân dân cùng đồng hành, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an.

Qua mỗi đánh giá của người dân trên hệ thống, từng cán bộ, chiến sĩ làm công tác tiếp dân phải tự nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ vững lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử, quyết tâm thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Ba nhất của Thanh tra CATP Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an Thủ đô nói chung là 'Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất'."

Để hệ thống phát huy tối đa hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Chánh Thanh tra CATP Hà Nội yêu cầu các đội nghiệp vụ của đơn vị phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng của CATP cùng đơn vị kỹ thuật thường xuyên theo dõi, đánh giá quá trình vận hành, bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối dữ liệu thông tin công dân.