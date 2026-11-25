Ông Dương Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi QLTT TP Hà Nội cho biết, vào thời điểm cuối năm, trước hết cần đáng chú ý là hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các đối tượng có thể đưa hàng hóa vi phạm vào cửa hàng, điểm kinh doanh hoặc tập kết tại kho hàng, sau đó phân phối qua nhiều khâu trung gian. Việc chia nhỏ hàng hóa, sử dụng nhiều địa điểm lưu giữ và phương thức giao nhận khác nhau khiến quá trình xác minh nguồn gốc, đường đi của hàng hóa gặp không ít khó khăn.

Một thủ đoạn khác là lợi dụng các chương trình khuyến mại, giảm giá, xả hàng cuối năm để tiêu thụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Các đối tượng thường sử dụng hình thức quảng cáo hấp dẫn, đưa ra mức giá thấp bất thường hoặc thông tin giảm giá sâu để tạo tâm lý hàng hóa có giá trị cao nhưng đang được bán với giá ưu đãi. Nếu người tiêu dùng không tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, xuất xứ và đơn vị bán hàng thì rất dễ mua phải sản phẩm vi phạm.

Trên môi trường thương mại điện tử, các đối tượng có thể sử dụng tài khoản cá nhân, gian hàng trực tuyến, mạng xã hội hoặc livestream để quảng cáo, chào bán hàng hóa. Một số trường hợp sử dụng hình ảnh, thông tin gây nhầm lẫn về thương hiệu, chất lượng, xuất xứ; không công khai đầy đủ thông tin người bán hoặc thường xuyên thay đổi tài khoản, địa chỉ kinh doanh khi bị phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, còn có các hành vi vi phạm về niêm yết giá, bán hàng không đúng giá niêm yết, lợi dụng biến động cung cầu để tăng giá bất hợp lý; quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá công dụng sản phẩm; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, điều kiện kinh doanh và an toàn thực phẩm.

Trước những phương thức, thủ đoạn trên, lực lượng QLTT TP Hà Nội phải chủ động nắm tình hình từ địa bàn thực tế đến không gian mạng, kết hợp kiểm tra theo kế hoạch với kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, người tiêu dùng cũng cần thận trọng trước những quảng cáo giảm giá quá sâu, lựa chọn cơ sở kinh doanh có thông tin rõ ràng và quan tâm đến hóa đơn, chứng từ, nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.