Lực lượng Nga đã thu hẹp vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kharkiv, Ukraine cáo buộc Belarus hỗ trợ Moscow

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện tại một địa điểm ở Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga tiếp diễn. (Nguồn: The New York Times)

Theo Bộ trên, quân đội Nga đang tiếp tục hoạt động nhằm thiết lập một vùng an ninh tại các khu vực biên giới thuộc tỉnh Sumy và Kharkiv của Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã thu hẹp vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở phía Đông Bắc tỉnh Kharkiv thêm 152 km² kể từ ngày 5/9 và giành quyền kiểm soát 9 khu dân cư. Lực lượng Ukraine chịu khoảng 700 thương vong về nhân lực.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng nước này đang tiến về thành phố Zaporizhzhia trên một mặt trận rộng lớn.

Từ đầu tháng 9/2026, quân Nga đã kiểm soát 4 khu dân cư trong khi giao tranh vẫn tiếp diễn tại các khu vực trung tâm của Orikhiv.

Ukraine chưa đưa ra phản hồi về những tuyên bố mới nhất của Nga.

* Tờ Kyiv Post dẫn nguồn tin từ giới chức Ukraine cho biết, Belarus đã tái kích hoạt các trạm tiếp sóng tín hiệu được cho là hỗ trợ các UAV Shahed và Gerbera của Nga hoạt động sâu hơn vào miền Tây Ukraine. Những hệ thống này ngừng hoạt động hồi tháng 6/2026, sau cảnh báo trực tiếp từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Andrii Demchenko, người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 19/9 rằng, hoạt động của các trạm tiếp sóng Belarus đã gia tăng trong những ngày gần đây.

“Chúng tôi về cơ bản đã phát hiện các trạm tiếp sóng tín hiệu được kích hoạt trở lại từ cuối tuần trước. Những hệ thống này khuếch đại tín hiệu cho các UAV Nga mà đối phương điều khiển nhằm vào các khu vực phía Tây của chúng tôi”, ông Demchenko nói.

Theo quan chức Ukraine, các hệ thống này cho phép những UAV Nga bay vào từ lãnh thổ Nga duy trì hoạt động gần biên giới Belarus, tiếp nhận tín hiệu mạnh hơn rồi tiếp tục di chuyển sâu vào các tỉnh Rivne, Volyn và Lviv của Ukraine.

Kiev cho rằng, hoạt động trên cho thấy Belarus tiếp tục hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, bất chấp những tuyên bố trước đó của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nhằm thể hiện khoảng cách với chiến dịch quân sự đặc biệt.