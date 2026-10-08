Lực lượng Mỹ tại Okinawa ban hành lệnh giới nghiêm

Trung tướng Benjamin Watson, Điều phối viên khu vực Okinawa kiêm Tư lệnh Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ. Ảnh: NHK

Nghi phạm Devin Jacob Ballard, 20 tuổi, là binh nhất thuộc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ bị cáo buộc đã sát hại một phụ nữ địa phương 39 tuổi tại khách sạn ở thành phố Naha hôm 3-10 và lấy đi ví cùng một số tư trang khác của nạn nhân. Ballard, hiện đóng quân tại Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Futenma, đã bị bắt giữ vào hôm 4-10.

Trung tướng Benjamin Watson, Điều phối viên khu vực Okinawa kiêm Tư lệnh Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ, đã ban hành một thông báo mang tên “Chuẩn mực và Kỷ luật” vào tối 6-10 và đăng tải trên mạng xã hội. Ông chỉ thị toàn bộ quân nhân Mỹ tại Okinawa tạm dừng hoạt động của đơn vị trong 48 giờ kể từ trưa 7-10.

Trong thời gian này, các hoạt động tự do ngoài căn cứ và việc uống rượu bia sẽ bị cấm. Ngoài ra, quân nhân sẽ phải ở nhà từ nửa đêm đến 5h sáng trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 9-10.

Trước đó, hôm 5-10, Thống đốc Okinawa Koja Genta đã triệu tập ông Watson cùng một số người khác đến trụ sở chính quyền tỉnh để bày tỏ sự phẫn nộ về vụ việc và yêu cầu lực lượng Mỹ đưa ra các biện pháp quyết liệt, hiệu quả.

Theo NHK