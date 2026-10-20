Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam lan tỏa tình yêu thương đến học sinh Abyei

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 hướng dẫn các em học sinh gấp, xếp giấy thủ công. (Ảnh: ĐỨC UY)

Hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và cộng đồng địa phương, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Tham dự chương trình có đại diện Chỉ huy Đội Công binh số 5, cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ, đoàn viên Chi đoàn Đội Công binh số 5 cùng Ban Giám hiệu, giáo viên và các em học sinh tiêu biểu của Trường trung học phổ thông liên cấp Abyei.

Trong không khí vui tươi, thân thiện, đại diện Đội Công binh số 5 đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho nhà trường và 10 em học sinh tiêu biểu. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự quan tâm và động viên của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam dành cho thế hệ trẻ tại Abyei, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Nữ quân nhân Việt Nam cài tóc cho em học sinh Trường trung học phổ thông liên cấp Abyei. (Ảnh: ĐỨC UY)

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu văn hóa gần gũi, sinh động giữa cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 và các em học sinh. Đặc biệt, các hội viên Chi hội Phụ nữ và đoàn viên Chi đoàn đã trực tiếp hướng dẫn các em nghệ thuật gấp giấy, tạo nên những sản phẩm thủ công đơn giản nhưng đầy màu sắc. Từng nếp gấp, từng sản phẩm hoàn thành không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo cơ hội để các em phát huy sự sáng tạo, khéo léo và tăng cường giao lưu, gắn kết với những người lính Việt Nam.

Thay mặt Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường, ông Santino Jok Mijak, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông liên cấp Abyei cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Đội Công binh số 5 Việt Nam dành cho nhà trường. Ông đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, đặc biệt là sự quan tâm, động viên đối với các em học sinh thông qua những phần quà thiết thực và các hoạt động giao lưu văn hóa gần gũi, bổ ích.

Đội Công binh số 5 đã trao những phần quà nhỏ tặng nhà trường và 10 em học sinh tiêu biểu. (Ảnh: ĐỨC UY)

Theo Hiệu trưởng Santino Jok Mijak, chương trình không chỉ mang đến niềm vui, sự khích lệ cho các em trong học tập mà còn giúp giáo viên, học sinh nhà trường hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Những tình cảm chân thành, sự thân thiện và tinh thần sẻ chia của những người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó giữa nhà trường và Đội Công binh số 5.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam càng mang ý nghĩa đặc biệt, góp phần tôn vinh truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ và đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.