Lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam chia sẻ khó khăn với trẻ em ở Nam Sudan

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam bế các em nhỏ tại mái ấm St. Clare ở Thủ đô Juba, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Ngày 19/9, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam tổ chức hoạt động phối hợp quân-dân sự tại mái ấm St. Clare ở thủ đô Juba, Nam Sudan trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Đoàn đã trao tặng quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, truyện tranh, đồ chơi, bánh kẹo, bóng cùng nhiều vật dụng thiết thực cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây. Những món quà và sự sẻ chia là lời chào đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất đã gắn bó suốt nhiệm kỳ.

Những phần quà được các em đón nhận với niềm vui rất tự nhiên. Một số em nhanh chóng mặc những bộ quần áo có dòng chữ “I love Vietnam”, cùng nhau mở những cuốn truyện tranh mới; những em nhỏ hơn vui với đồ chơi, bánh kẹo, bóng bay. Với những em bé còn quá nhỏ để nhận biết những món quà ấy, các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 dành cho các em những vòng tay bế ẵm, chăm sóc và vỗ về.

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam chụp ảnh với các em nhỏ tại mái ấm St. Clare ở thủ đô Juba, Nam Sudan. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Bên cạnh đó, cán bộ, nhân viên Bệnh viện cùng chơi, đọc sách, trò chuyện và chăm sóc các em. Sự khác biệt về ngôn ngữ không còn là khoảng cách quá lớn khi những nụ cười, cái nắm tay và sự ân cần trở thành cách giao tiếp tự nhiên nhất.

Bà Betty, người sáng lập mái ấm St. Clare, xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự rất biết ơn và hạnh phúc trước những món quà mà đội ngũ Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi. Có áo thun cho các em, rất nhiều đồ dùng trong những thùng hàng mà tôi vẫn chưa kịp mở hết, và các em cũng sắp được chơi bóng đá nữa”.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa, thành viên BVDC2.7, chia sẻ sau chuyến thăm mái ấm St. Clare: “Điều khiến tôi nhớ nhất trong chuyến thăm không phải chỉ là những món quà được trao đi, mà là khoảnh khắc được bế một em bé Nam Sudan mới 6 tháng tuổi trên tay. Chúng tôi chỉ ở đó một khoảng thời gian rất ngắn rồi lại tiếp tục hành trình trở về Việt Nam. Nhưng với tôi, vòng tay nhỏ bé ấy sẽ là một trong những ký ức rất đặc biệt về những ngày cuối cùng tại Nam Sudan”.

Những món quà và vòng tay sẻ chia trở thành một lời chào đặc biệt của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với mảnh đất đã gắn bó suốt nhiệm kỳ. (Ảnh: TIẾN PHÚC)

Mái ấm St. Clare được thành lập từ tháng 12/2012 với mục đích cưu mang trẻ em mồ côi từ nhiều khu vực của Nam Sudan, hỗ trợ các em trong học tập, tạo cho các em một nơi có thể gọi là nhà và cung cấp sự hỗ trợ tâm lý-xã hội khi cần thiết. Hiện Mái ấm St. Clare đang chăm sóc khoảng 250 người thuộc nhiều nhóm tuổi, phần lớn là trẻ em, trong đó có cả những trường hợp khuyết tật. Mái ấm có 17 nhân viên và người chăm sóc trực tiếp.

Trong điều kiện đời sống tại Nam Sudan vẫn chịu nhiều tác động từ xung đột, bất ổn và khó khăn kinh tế-xã hội, việc duy trì một mái nhà có thể cưu mang những đứa trẻ mất đi chỗ dựa gia đình mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức, những hoạt động sẻ chia từ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan góp phần mang ý nghĩa nhân văn, thiết thực.