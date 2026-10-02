Lực lượng lao động quanh các khu công nghiệp đang cần một thị trường nhà ở như thế nào?

Người lao động không chỉ cần thêm “chỗ ngủ”

Tọa lạc tại khu Đông Bắc TP.HCM, phường Tân Uyên (Bình Dương cũ) từng là một địa danh gắn nhiều hơn với nhà máy, kho vận và những chuyến xe đi làm mỗi ngày. Nhưng khi công nghiệp phát triển, lực lượng lao động thay đổi và hạ tầng đô thị được đầu tư, vấn đề được đặt ra là: người lao động sẽ sống ở đâu?

Bản đồ các khu công nghiệp trên địa bàn phường Tân Uyên (Bình Dương cũ) – Nguồn: Bcons

Hiện nay, trên địa bàn phường Tân Uyên (Bình Dương cũ) có khoảng 865 doanh nghiệp đang hoạt động, 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 166 ha và 2 khu công nghiệp rộng 1.251 ha, với hơn 63.000 công nhân, người lao động.

Đáng chú ý, quy mô lực lượng lao động này vẫn có thể tiếp tục tăng khi hệ thống công nghiệp của Tân Uyên và khu vực lân cận mở rộng. Đơn cử, Khu công nghiệp VSIP III có quy mô tới 1.000 ha, định hướng thu hút các ngành sản xuất công nghệ cao, linh kiện bán dẫn, sản xuất xanh và các ngành công nghiệp thế hệ mới.

Trong khi đó, Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí Bắc Tân Uyên 1 có quy mô khoảng 786 ha, được định hướng trở thành một khu công nghiệp chuyên ngành lớn của khu vực.

Có thể thấy, lực lượng lao động quanh Tân Uyên đang có sự thay đổi cả về quy mô lẫn cơ cấu. Bởi đi theo những dự án công nghệ cao là các kỹ thuật viên, kỹ sư, chuyên viên, quản lý và các gia đình trẻ có chuyên môn. Vì vậy, bài toán “an cư” lúc này không chỉ là một căn phòng giá phù hợp, gần nhà máy.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nhà ở cho công nhân cần được nhìn nhận như một sản phẩm đặc thù, gắn với nhu cầu thực tế của người sử dụng.

Song, quanh các khu công nghiệp hiện nay có rất nhiều nhà trọ nhưng chất lượng sống không đồng đều. Theo đó, nhà ở xã hội là giải pháp phù hợp hơn đối với các hộ gia đình trẻ hoặc nhóm công nhân muốn nâng chất lượng cuộc sống.

Một khảo sát, đánh giá của Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng chỉ ra thực tế nhiều công nhân, người lao động đang sống trong các khu nhà trọ nhỏ, điều kiện sinh hoạt còn hạn chế; một số nơi thiếu trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế, không gian sinh hoạt cộng đồng và các thiết chế phục vụ đời sống.

Đây là điểm đang làm thay đổi cách nhìn về nhà ở cho người lao động. Nếu một căn nhà chỉ giải quyết được việc “có chỗ để ngủ”, người lao động vẫn phải dành thêm thời gian và chi phí để đưa con đi học, khám bệnh, mua sắm hay vui chơi.

Ngược lại, nếu nơi ở nằm trong một khu đô thị có trường học, thương mại, không gian công cộng và các dịch vụ thiết yếu, chi phí sinh hoạt thực tế của một gia đình có thể được tính bằng một cách khác.

Nhà ở đi theo nhu cầu sống

Nếu công nghiệp là lực kéo đầu tiên thì hạ tầng và hệ thống dịch vụ đô thị sẽ quyết định lực lượng lao động có ở lại hay không.

Phường Tân Uyên đang có lợi thế từ mạng lưới các tuyến giao thông kết nối với những trung tâm công nghiệp và đô thị lân cận. Hệ thống ĐT746, ĐT747 và các tuyến kết nối khu vực, cùng định hướng phát triển Vành đai 4, đang mở rộng không gian liên kết giữa Tân Uyên với các khu vực khác của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Song song, nội tại phường Tân Uyên đã hình thành hệ thống dân cư, trường học, y tế, thương mại và dịch vụ hiện hữu. Đây là nền tảng để các mô hình khu đô thị tích hợp xuất hiện, thay vì phát triển những dự án nhà ở đơn lẻ.

Phối cảnh phân khu nhà ở xã hội dự án Bcons City Life tại phường Tân Uyên, TPHCM (Bình Dương cũ)

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Bcons triển khai dự án Bcons City Life tại phường Tân Uyên, TPHCM (Bình Dương cũ) với quy mô khoảng 15 ha, hướng đến một mô hình khu đô thị có nhiều loại hình nhà ở thay vì chỉ một dòng sản phẩm.

Phân khu nhà ở xã hội của dự án được xây dựng trên khu đất 6.667 m², quy hoạch 2 block cao 15 tầng và 1 tầng hầm, cung cấp 802 căn hộ. Điểm đáng chú ý là khu nhà ở này được bố trí nằm trong khu đô thị tích hợp Bcons City Life, nơi được quy hoạch hệ thống tiện ích phục vụ mua sắm, giáo dục, vui chơi, thể thao và sinh hoạt cộng đồng.

Cùng ngày khởi công dự án nhà ở xã hội, Tập đoàn Bcons cũng khởi công hệ thống Trường học B.School trong khu đô thị. Trường được phát triển với 2 cơ sở mầm non, trên khu đất khoảng 3.043,8m², gồm công trình 3 tầng.

Từ góc độ thị trường, đây là bước chuyển để “biến” phường Tân Uyên từ một nơi đến chỉ để làm việc, thành nơi giúp một bộ phận người lao động bắt đầu tính đến chuyện sống lâu dài.

Và khi quyết định mua căn nhà đầu tiên không còn chỉ được tính bằng khoảng cách tới trung tâm TP.HCM, mà bằng khoảng cách tới nơi làm việc, trường học của con và những nhu cầu hàng ngày, thì Tân Uyên đang có thêm một vị trí trên bản đồ tìm nhà của người trẻ thành phố.