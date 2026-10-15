Lực lượng Không gian Mỹ hé lộ sức mạnh vũ khí điện từ tại Venezuela và Iran

Hệ thống Meadowlands sử dụng các thiết bị vô tuyến đặt trên mặt đất để gây nhiễu thông tin liên lạc vệ tinh. Ảnh: Nhà sản xuất L3Harris

Theo Tạp chí Phố Wall (WSJ), các phóng viên của báo đã được tiếp cận một căn cứ của Lực lượng Không gian Mỹ tại bang Colorado, nghe giới thiệu về một số năng lực tác chiến không gian của Lầu Năm Góc, trong đó có các hệ thống được thiết kế để gây nhiễu vệ tinh đối phương và phát hiện những mối đe dọa đối với quân đội Mỹ.

Một trong những hệ thống được giới thiệu là Meadowlands, có khả năng gây nhiễu vệ tinh đối phương, làm gián đoạn hoạt động liên lạc của các vệ tinh vốn được sử dụng cho mục đích giám sát, liên lạc và dẫn đường.

Meadowlands thường hoạt động phối hợp với Bounty Hunter, một hệ thống phòng thủ có nhiệm vụ quét phổ điện từ nhằm phát hiện và xác định vị trí các mối đe dọa tiềm tàng đối với lực lượng Mỹ. Thông tin thu thập được giúp các chỉ huy xác định vị trí mối đe dọa và quyết định biện pháp đối phó phù hợp.

Bên cạnh đó, Lực lượng Không gian Mỹ đang đẩy nhanh triển khai Remote Modular Terminal (Trạm mô-đun từ xa), một hệ thống gây nhiễu thế hệ mới có thể được đóng gói trong các container và vận chuyển đến nhiều địa điểm trên thế giới. Khả năng cơ động này cho phép quân nhân Mỹ nhanh chóng triển khai năng lực tác chiến điện tử tại những khu vực cần thiết.

Trong năm qua, các quân nhân thuộc Lực lượng Không gian Mỹ, được gọi là “Guardian” (Người bảo vệ), đã vận chuyển và triển khai những hệ thống trên để hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ tại Venezuela và Iran.

Theo WSJ, việc Iran liên tục nhắm mục tiêu vào các năng lực không gian, trong đó có các thiết bị đầu cuối liên lạc vệ tinh, nhằm làm suy giảm lợi thế của Mỹ cho thấy tầm quan trọng ngày càng lớn của các hệ thống không gian trong hoạt động quân sự. Các vệ tinh giúp Washington phát hiện những vụ phóng tên lửa, hỗ trợ dẫn đường cho vũ khí và thu thập hình ảnh độ phân giải cao từ trên cao, qua đó cung cấp thông tin về tình hình chiến trường.

Trung sĩ kỹ thuật Joshua Lomax, người từng tham gia ứng phó với các mối đe dọa trong chiến dịch của Mỹ tại Venezuela trước khi được điều động thực hiện nhiệm vụ đối phó với các mối đe dọa từ Iran, cho biết quá trình chuẩn bị cho những nhiệm vụ này diễn ra trong điều kiện áp lực lớn.

“Mối đe dọa là có thật”, Trung sĩ Lomax nói. Theo lời kể của quân nhân này, lực lượng chỉ có 72 giờ để đóng gói thiết bị tại Venezuela, đưa lên máy bay và lên đường tới Iran.

“Mọi thứ diễn ra vô cùng căng thẳng. Ai nấy đều phải luôn cảnh giác cao độ, quan sát mọi hướng”, Lomax cho biết.

Ngoài các hệ thống phòng thủ, Lực lượng Không gian Mỹ cũng nhấn mạnh vai trò của phổ điện từ đối với hoạt động tác chiến hiện đại. Sóng điện từ ở các bước sóng và tần số khác nhau là nền tảng của nhiều công nghệ quân sự, giúp kết nối các phương tiện và hệ thống, từ tàu ngầm, thiết bị bay không người lái đến các trạm radar.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến thuộc Lực lượng Không gian Mỹ, dưới sự chỉ huy của Trung tướng Greggory Gagnon, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quân đội Mỹ là giành quyền kiểm soát phổ điện từ.

“Thứ mà bạn không bao giờ nhìn thấy được lại vô cùng quan trọng trong chiến tranh”, ông Gagnon nhấn mạnh. Theo ông, khả năng làm chủ phổ điện từ không chỉ giúp Mỹ duy trì kết nối và bảo đảm hiệu quả hoạt động của các hệ thống, vệ tinh, tàu chiến và máy bay, mà còn cho phép gây gián đoạn khả năng thực hiện những hoạt động tương tự của đối phương.