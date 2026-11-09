Lực lượng Houthi tuyên bố tấn công khu tài chính tại thủ đô của Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Trong tuyên bố, lực lượng Houthi cho biết đã tiến hành 4 chiến dịch quân sự, sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu trên. Ngoài khu tài chính và sân bay tại Riyadh, các mục tiêu được nêu còn có các bồn chứa dầu của Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco và thành phố Abqaiq ở miền Đông Saudi Arabia.

Trước đó, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu thông báo đã đánh chặn và phá hủy 2 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh. Theo một số nhân chứng, người dân thủ đô đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn sau khi cơ quan phòng vệ dân sự phát cảnh báo về nguy cơ an ninh tại khu vực. Sau đó, nhà chức trách thông báo tình hình nguy hiểm đã qua.

Một quan chức Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết một tòa nhà hành chính thuộc Saudi Aramco tại Riyadh đã bị nhắm mục tiêu trong một vụ tấn công bất thành. Mảnh vỡ rơi xuống đã gây hư hại nhẹ cho công trình, song không có thương vong.

Các cuộc giao tranh giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi tái bùng phát từ tháng 7 vừa qua, làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022. Theo các nguồn tin, kể từ khi xung đột tái diễn, Houthi đã nhiều lần sử dụng tên lửa và UAV nhằm vào các sân bay, cảng biển và cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia, trong khi Riyadh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của lực lượng này tại Yemen.