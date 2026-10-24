Lực lượng 'Houthi' tuyên bố đánh trúng Bộ Quốc phòng Arab Saudi

Phát ngôn viên lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, hôm nay thông báo nhóm vũ trang tại Yemen đã triển khai 4 đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) trong vòng 48 giờ qua nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Arab Saudi.

Động thái quân sự này được phía Houthi tuyên bố là hành động đáp trả các chiến dịch quân sự của đối phương.

Theo ông Yahya Saree, các vụ tấn công đã đánh trúng trụ sở Bộ Quốc phòng Arab Saudi đặt tại thủ đô Riyadh và sân bay Abha nằm ở tỉnh Asir.

Đồng thời, đòn tập kích làm gián đoạn các hoạt động hàng không tại sân bay King Fahd Dammam và gây ra hỏa hoạn lớn tại cơ sở của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco ở thành phố Yanbu.

Phía Houthi đưa ra lời cảnh báo sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào Arab Saudi và áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn nếu quân đội nước này không chấm dứt chiến dịch tấn công tại Yemen.

Đáp lại tuyên bố trên, Tướng Turki al-Maliki, phát ngôn viên liên minh do Riyadh dẫn đầu, cho biết lực lượng phòng không Arab Saudi đã đánh chặn và bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) tại thủ đô Riyadh và thành phố Medina.

Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Arab Saudi, vụ tập kích nhắm vào sân bay ở Dammam tối 21/10/2026 đã khiến 2 người thiệt mạng, bao gồm 1 công dân Ấn Độ, và làm 8 người khác bị thương.

Giới chức Arab Saudi chưa đưa ra bình luận chính thức về tình hình hỏa hoạn tại Yanbu. Trong khi đó, tập đoàn dầu khí Aramco đã yêu cầu toàn bộ nhân viên sơ tán khỏi trụ sở chính ở thành phố Dhahran.

Theo ghi nhận từ giới chức Arab Saudi, tổng cộng đã có 22 người thiệt mạng trong các đợt tập kích nhắm vào hệ thống sân bay tại nước này kể từ đầu tháng.

Tình hình xung đột tại Yemen có dấu hiệu leo thang nghiêm trọng trở lại từ tháng 7/2026 sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian bị đổ vỡ.

Nhóm vũ trang Houthi sau đó tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Arab Saudi.

Mâu thuẫn giữa hai bên tiếp tục đẩy lên cao trào kể từ tháng 9/2026 khi lực lượng Houthi tiến về các khu vực gần eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược kết nối châu Á với châu Âu.

Trong tháng này, quân chính phủ Yemen phát động chiến dịch giành lại vùng đất gần eo biển Bab el-Mandeb, trong khi Houthi siết chặt siết vòng vây quanh thành phố Taiz, thành trì cuối cùng của các lực lượng chống Houthi ở vùng cao nguyên phía nam Yemen.