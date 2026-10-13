Lực lượng Houthi tiếp tục tấn công Saudi Arabia, dọa đáp trả Mỹ nếu tham chiến, Riyadh sẵn sàng cho mọi kịch bản

Lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời người phát ngôn quân sự lực lượngHouthi Yahya Saree cho biết trên mạng xã hội X rằng, tên lửa đã đánh trúng mục tiêu tại sân bay Riyadh.

Tuy nhiên, trước đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen thông báo đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về phía Riyadh.

Lực lượng Houthi tiếp tục cảnh báo các hãng hàng không, nhân viên và hành khách không sử dụng sân bay cũng như không phận Saudi Arabia, cho rằng những địa điểm này không an toàn, ngoại trừ sân bay và không phận tại Mecca và Medina.

Ông Saree cũng tuyên bố, UAV của Houthi đã đánh trúng trực tiếp căn cứ không quân Khamis Mushait. Saudi Arabia chưa đưa ra bình luận ngay về thông tin này.

Cùng thời điểm, cơ quan phòng vệ dân sự Saudi Arabia thông báo nguy cơ tại thủ đô đã qua đi, ít phút sau khi phát cảnh báo sớm.

Cùng ngày, thành viên Hội đồng Chính trị Houthi Mohammed Al Bukhaiti cảnh báo, Mỹ sẽ phải đối mặt với “phản ứng nhanh chóng và khó chịu” nếu can thiệp vào cuộc xung đột tại Yemen.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, ông Bukhaiti tuyên bố Houthi sẽ đáp trả Mỹ và các lợi ích của nước này trong khu vực nếu Washington tham gia các hoạt động quân sự chống lại lực lượng này ở Yemen. Washington hiện chưa đưa ra phản ứng với cảnh báo này.

Về phía Saudi Arabia, Bộ trưởng Thông tin Salman Al-Dosari cho biết, Riyadh đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, bất kể khả năng xảy ra, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường sẵn sàng ứng phó không đồng nghĩa với tâm lý lo ngại.

Theo thống kê của hãng thông tấn Anadolu, kể từ ngày 5/10, năm sân bay tại Saudi Arabia đã trở thành mục tiêu trong 10 vụ tấn công do lực lượng Houthi tiến hành, khiến 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Các vụ việc cũng gây thiệt hại vật chất và làm gián đoạn hoạt động hàng không. Riêng sân bay quốc tế King Khalid đã phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian ngắn sau các cuộc tấn công trong hai ngày liên tiếp.

Bất chấp tình hình an ninh, Đại hội Dầu khí thế giới đã khai mạc tại Riyadh ngày 11/10 với sự tham dự của đông đảo đại biểu quốc tế. Saudi Arabia lần đầu đăng cai sự kiện này, dự kiến kết thúc ngày 15/10.