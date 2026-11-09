Lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các mục tiêu trọng yếu tại Saudi Arabia

Vụ việc, khiến một tòa nhà thuộc Aramco tại trung tâm tài chính Riyadh bị hư hại, làm gia tăng căng thẳng trong xung đột giữa Houthi và liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu.

Khói bốc lên ở sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Ảnh: THX

Hãng tin Al Jazeera dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cho biết ngày 8-11, lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái (UAV) trong 4 chiến dịch tấn công. Các mục tiêu được nêu gồm khu tài chính King Abdullah (KAFD), sân bay quốc tế King Khalid, các bồn chứa dầu của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco tại Riyadh và cơ sở dầu mỏ ở thành phố Abqaiq, miền Đông Saudi Arabia.

Người phát ngôn quân sự Saudi sau đó công bố số liệu cập nhật, cho biết lực lượng phòng không đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo, 2 tên lửa hành trình và 1 UAV; trong đó 2 tên lửa đạn đạo và cả 2 tên lửa hành trình nhằm vào thủ đô Riyadh.