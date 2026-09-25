Lực lượng Houthi tiếp tục phóng tên lửa vào Saudi Arabia, Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ đưa quân đội và khí tài đến bảo vệ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: Anadolu)

Hãng tin AFP cho hay, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TF1 và France 2, ông Macron nói rõ: “Chúng tôi sẽ triển khai các nguồn lực quân sự, gồm binh sĩ, radar và hệ thống phòng thủ để bảo vệ khu vực Yanbu”. Theo nhà lãnh đạo Pháp, nước này và Saudi Arabia đã thống nhất về quyết định trên.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh, lực lượng nước này không có ý định tham gia giao tranh tại khu vực hay để "can dự vào bất kỳ cuộc xung đột nào, mà để bảo vệ cơ sở này”. Theo ông, cảng Yanbu là tuyến vận chuyển “hàng triệu thùng” dầu và đã bị hư hại nghiêm trọng trong một vụ tấn công.

Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời cho biết, Paris sẽ tiếp tục tìm cách thúc đẩy việc mở lại eo biển Hormuz bằng biện pháp ngoại giao, trong đó có đối thoại với Iran và Oman.

Động thái của Pháp được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Ngày 24/9, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng nhằm vào các khu vực Taif và Yanbu.

Người phát ngôn liên quân Turki al-Maliki tuyên bố, Saudi Arabia sẽ “kiên quyết xử lý” các hành động leo thang và vi phạm của Houthi.

Theo AFP, các vụ tấn công mới nhất diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và lực lượng chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn tiếp diễn, khiến hàng chục người thiệt mạng ở cả hai bên.

Căng thẳng gia tăng từ tháng 7, khi các cuộc giao tranh tái diễn sau nhiều năm tương đối yên ắng. Kể từ đó, Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu và lãnh thổ Saudi Arabia, đồng thời kiểm soát một số khu vực ven Biển Đỏ của Yemen.

Yanbu là một trong những cảng dầu quan trọng của Saudi Arabia, nằm bên bờ Biển Đỏ và là đầu mối xuất khẩu dầu của nước này. Những diễn biến mới đang làm gia tăng lo ngại về an ninh các tuyến hàng hải và cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực.