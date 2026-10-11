Lực lượng Houthi tấn công vào sân bay Ả Rập Xê Út khiến 12 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương

Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại vương quốc này trong hơn mười năm qua, diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi (được Iran hậu thuẫn) đang leo thang chiến dịch quân sự mà họ phát động từ mùa hè năm nay.

Theo Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út, các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công thứ ba nhắm vào sân bay trong tuần này bao gồm 4 công dân Ả Rập Xê Út, 2 người Bangladesh và mỗi quốc gia sau có 1 nạn nhân: Mỹ, Jordan, Palestine, Syria, Sudan và Ai Cập. Các quan chức cho biết theo số liệu thống kê mới nhất, có 309 người bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc tham gia cùng Ả Rập Xê Út thực hiện các cuộc tấn công đáp trả lực lượng Houthi trong cuộc xung đột này – được xem là một hệ quả lan rộng từ cuộc chiến chống Iran do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2.

Các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải khi xe cứu thương và trực thăng liên tục đưa người bị thương tới; một số nạn nhân ở trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công bất ngờ này.

Khói và lửa bốc lên từ sân bay King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, vào ngày 8/10/2026, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay này- Ảnh: Reuters

Hai vụ tấn công trước đó trong tuần này nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid đã khiến 4 người thiệt mạng và gây hư hại nặng nề cho một máy bay thương mại của Ả Rập Xê Út đang đỗ trên đường băng. Các cuộc tấn công này đã bộc lộ những lỗ hổng trong năng lực phòng thủ của Ả Rập Xê Út khi nước này đang tiến hành chiến dịch không kích chống lại Houthi nhằm hỗ trợ chiến dịch trên bộ của chính phủ Yemen chống lại nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này.

Lực lượng Houthi chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tuyên bố sẽ đáp trả.

Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres lên án vụ tấn công hôm 10/10, đồng thời tái khẳng định rằng các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế và cần phải chấm dứt ngay lập tức.

Ả Rập Xê Út và chính phủ Yemen tuyên bố đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu tại vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát. Phía Houthi cho biết các cuộc tấn công này đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Ả Rập Xê Út tham gia cuộc chiến tại Yemen vào năm 2015 với tư cách là nước đứng đầu liên minh Ả Rập nhằm nỗ lực đánh bật lực lượng Houthi khỏi thủ đô Sanaa của Yemen. Cuộc chiến rơi vào thế bế tắc đẫm máu, khiến hàng trăm nghìn người dân Yemen thiệt mạng do giao tranh và nạn đói.

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Ả Rập Xê Út và Houthi vào năm 2022 đã đổ vỡ trong mùa hè này, dẫn đến cuộc tiến công chớp nhoáng của Houthi nhằm chiếm giữ eo biển chiến lược Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ từ tay lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.