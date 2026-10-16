Lực lượng Houthi tấn công vào dinh tổng thống Yemen, leo thang xung đột với Ả Rập Xê Út

Theo Bộ Y tế Yemen, cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái còn làm 16 người khác bị thương. Phía Houthi tuyên bố rằng mục tiêu của họ là một trung tâm điều hành quân sự của Ả Rập Xê Út nằm bên trong khuôn viên dinh thự.

Bộ trưởng Y tế Yemen - ông Qasim Mohammed Buhaibeh cho biết các nạn nhân bao gồm nhân viên an ninh và nhân viên dân sự làm việc tại khu phức hợp chính phủ – nơi đóng vai trò là địa điểm làm việc trọng yếu của các quan chức cấp cao, trong đó có Thủ tướng.

Trong một tuyên bố do Bộ Thông tin của chính phủ đưa ra, các quan chức xác nhận rằng Thủ tướng cùng các thành viên chính phủ vẫn an toàn sau vụ tấn công.

Đây là một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào chính phủ Yemen kể từ khi chính phủ này phát động chiến dịch “Bình minh Yemen” (Yemen’s Dawn) vào đầu tháng này – chiến dịch mới nhất trong cuộc chiến kéo dài chống lại lực lượng phiến quân.

Chính phủ được quốc tế công nhận đã chọn Aden làm thủ đô trên thực tế sau khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô chính thức Sanaa vào năm 2014. Kể từ đó, Ả Rập Xê Út đã hỗ trợ chính phủ Yemen trong cuộc chiến chống lại phiến quân Houthi, nhằm nỗ lực kiểm soát xung đột tại khu vực biên giới phía nam của mình.

Khói bốc lên từ dinh tổng thống Al-Maashiq ở Aden – trụ sở của chính phủ Yemen được quốc tế công nhận sau đòn tấn công của Houthi - Ảnh: Reuters

Lực lượng Houthi tuyên bố rằng cuộc tấn công hôm 16/10 nằm trong chiến lược đã được công bố, đó là nhắm vào các vị trí triển khai quân sự của Ả Rập Xê Út ở bất cứ nơi nào chúng xuất hiện.

Tuyên bố nêu rõ: “Việc pháo kích vào sở chỉ huy tác chiến của Ả Rập Xê Út tại Aden nằm trong khuôn khổ chiến lược đã được công bố, đó là nhắm mục tiêu vào các lực lượng quân sự của Ả Rập Xê Út ở bất cứ đâu, đồng thời coi mọi sự hiện diện quân sự của Ả Rập Xê Út là mục tiêu cho các lực lượng của chúng tôi”.

Chính phủ Yemen hiện chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về loại tên lửa được sử dụng cũng như mức độ thiệt hại tại khuôn viên dinh tổng thống.

Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày 15/10, nội các Yemen cho biết cuộc tấn công bao gồm cả tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời khẳng định sự việc này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động của chính phủ hay chiến dịch chống lại lực lượng Houthi.

Cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một giờ sau khi lực lượng Houthi đưa ra cảnh báo mới nhấn mạnh rằng không phận và các sân bay của Ả Rập Xê Út không còn an toàn, đồng thời khẳng định họ vẫn đủ khả năng “đáp trả tương xứng” trước các cuộc tấn công mà Ả Rập Xê Út đang thực hiện tại Yemen.

Các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út đã leo thang trong những ngày gần đây. Hôm 15/10, liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy nhiều mối đe dọa từ trên không trên khắp vương quốc, bao gồm một máy bay không người lái ở Khamis Mushait (phía tây nam Ả Rập Xê Út), một tên lửa hành trình ở khu vực Medina (phía tây) và một máy bay không người lái khác tại tỉnh miền Đông.

Các cuộc tấn công này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng, hoạt động vận tải thương mại và giá nhiên liệu, trong bối cảnh nhóm Houthi ngày càng nhắm mục tiêu nhiều hơn vào các sân bay, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hoạt động hàng hải của Ả Rập Xê Út.

Trước đó trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nhóm Houthi đang cố tình đẩy giá dầu lên cao, đồng thời cho rằng Iran chính là bên đứng sau khuyến khích các cuộc tấn công gần đây của nhóm này.