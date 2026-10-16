Lực lượng Houthi tấn công tên lửa nhằm vào dinh Tổng thống Yemen, từ chối cuộc gặp với Saudi Arabia

Lực lượng Houthi tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng chính phủ Yemen.

Hãng thông tấn Saba của Yemen đưa tin, Bộ trưởng Y tế Yemen Qassem Buhaibeh cho biết, các nạn nhân là nhân viên bảo vệ và nhân viên dân sự làm việc tại khu phức hợp dinh Tổng thống.

Một nguồn tin chính phủ tiết lộ, vụ tấn công sử dụng 5 tên lửa đạn đạo, trong khi một số thành viên chính phủ đang có mặt bên trong. Bộ Thông tin Yemen xác nhận Thủ tướng Shaya al-Zindani cùng các thành viên chính phủ đều an toàn sau vụ việc.

Bộ trưởng Buhaibeh mô tả vụ tấn công là hành động tái diễn vụ nhắm mục tiêu vào chính phủ Yemen tại sân bay Aden hồi tháng 12/2020, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trước người dân.

Lực lượng Houthi cũng phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các khu dân cư tại thành phố Marib và pháo kích nhà dân ở khu vực xung quanh dinh Tổng thống. Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Masirah do lực lượng Houthi điều hành dẫn lời một nguồn tin quân sự giấu tên xác nhận vụ tấn công trên.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi Yahya Saree tuyên bố trên Telegram rằng, lực lượng này đã tấn công “trung tâm chỉ huy các chiến dịch quân sự của Saudi Arabia” tại Aden, đồng thời khẳng định mọi sự hiện diện quân sự của Saudi Arabia đều là mục tiêu tấn công hợp pháp theo quan điểm của nhóm.

Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào dinh Tổng thống Al-Maashiq kể từ khi giao tranh giữa Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tái diễn hồi tháng 7.

Yemen chìm trong xung đột kể từ khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa năm 2014, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải rời khỏi thủ đô. Năm 2015, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen.

Đợt leo thang hiện nay bắt đầu từ tháng 7, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được năm 2022 đổ vỡ. Lực lượng Houthi cũng đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng và năng lượng của Saudi Arabia.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn AP dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia phụ trách ngoại giao công chúng Rayed Krimly cho biết, Riyadh đã chủ động đề nghị tổ chức cuộc gặp với Houthi “nhằm giải quyết những bất đồng còn tồn tại và chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay”.

Theo ông, Saudi Arabia duy trì các kênh liên lạc trực tiếp với lực lượng Houthi, trong đó, Oman đóng vai trò là bên tạo điều kiện cho những cuộc đối thoại này chứ không phải là bên trung gian hòa giải. Tuy nhiên, nhà ngoại giao cho hay, lực lượng Houthi đã từ chối một cuộc gặp với Saudi Arabia tại Oman cách đây 2 tuần.