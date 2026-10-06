Lực lượng Houthi tấn công Saudi Arabia, Liên minh Mecca kích hoạt cơ chế phòng thủ tập thể

Ủy ban Chính trị và Quốc phòng chiến lược của Liên minh Mecca nhóm họp khẩn cấp ngày 5/10 sau các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Khalid bin Salman công bố ngày 5/10. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp khẩn của ủy ban ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Ba nước cũng bày tỏ đoàn kết với Riyadh trước các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia và các địa điểm linh thiêng.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp, ba nước nhất trí “ngay lập tức” triển khai trên thực tế các cam kết phòng thủ tập thể, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để cung cấp và nhanh chóng triển khai tại Saudi Arabia các lực lượng, năng lực quân sự đã được thống nhất.

Việc triển khai sẽ được thực hiện theo các thỏa thuận đã được phê duyệt và phù hợp với luật pháp quốc gia của mỗi nước, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng, phối hợp quân sự và năng lực ứng phó với các mối đe dọa.

Ba nước lên án các cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố linh thiêng Mecca và Medina, cũng như các thành phố khác, cơ sở dân sự và kinh tế của Saudi Arabia.

Các nước khẳng định an ninh của mỗi thành viên là một bộ phận không thể tách rời của an ninh tập thể và bác bỏ “vô điều kiện” mọi hành động tấn công hoặc đe dọa đối với an ninh và toàn vẹn lãnh thổ Saudi Arabia.

Ủy ban cũng bổ nhiệm Trung tướng đã nghỉ hưu của Pakistan Nauman Mahmood làm Tổng thư ký đầu tiên của Liên minh Mecca, với nhiệm kỳ 3 năm. Liên minh Mecca được Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan ký thỏa thuận thành lập ngày 7/8, sau đó ba nước tiến hành các bước nhằm thể chế hóa liên minh.

Liên quan tình hình xung đột, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cùng ngày lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các cơ sở dân sự, kinh tế và địa điểm linh thiêng tại nước này. Riyadh cho biết, lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Mecca và Medina, song lực lượng Houthi phủ nhận cáo buộc này.

Saudi Arabia cũng cáo buộc Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Riyadh, Abha, Khamis Mushait, Jazan, Najran, Taif và Yanbu, cũng như các tàu Saudi Arabia ở phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Saudi Arabia khẳng định có “quyền chính đáng” bảo vệ lãnh thổ, các nguồn lực và chủ quyền, đồng thời tái khẳng định ủng hộ về chính trị và quân sự đối với Hội đồng Tổng thống Yemen, chính phủ và người dân Yemen nhằm chấm dứt việc Houthi kiểm soát một phần lãnh thổ và khôi phục các thể chế nhà nước.

Cùng ngày 5/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cũng đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại tỉnh Hodeidah bên bờ Biển Đỏ của Yemen, phá hủy các kho vũ khí, cơ sở cất giữ xuồng chất đầy thuốc nổ và thủy lôi, đồng thời ngăn chặn một âm mưu tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tuyến hàng hải ở phía Nam Biển Đỏ. Lực lượng Houthi chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Yemen Rashad al-Alimi tuyên bố phát động chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen”, nhằm khôi phục các thể chế nhà nước, giành lại thủ đô Sanaa và chấm dứt sự kiểm soát của Houthi.

Quân đội Yemen sau đó tuyên bố đã kiểm soát eo biển Bab al-Mandab và thành phố chiến lược Mokha, đồng thời tiến dọc bờ biển phía Tây. Saudi Arabia đã cam kết sẽ hỗ trợ chính phủ Yemen.