Lực lượng Houthi tấn công các sân bay của Saudi Arabia, Iran đưa ra lời hứa hẹn

Sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đang trở thành mục tiêu của lực lượng Houthi. (Nguồn: Fananews)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, theo GACA, nạn nhân thiệt mạng là một công dân Pakistan đang sinh sống tại Saudi Arabia. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Vụ tấn công cũng gây thiệt hại về vật chất, hiện đang được đánh giá.

Trước đó, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen cho biết, một vật thể bay chưa xác định đã đánh trúng Nhà ga số 4 của sân bay vào chiều 11/10, gây hỏa hoạn. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi một cuộc tấn công khác cũng nhằm vào sân bay trên khiến 13 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Liên minh quân sự cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen đứng sau vụ tấn công hôm 10/10 và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả, cho rằng hành động này vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Trong khi đó, tối 11/10, Saudi Arabia cũng thông báo sân bay quốc tế King Fahd tại thành phố Dammam ở miền Đông nước này bị tấn công. GACA cho biết, công tác đánh giá thiệt hại và kiểm tra an toàn đang được tiến hành với sự phối hợp của các cơ quan liên quan, nhưng chưa công bố thông tin cụ thể về thương vong hoặc mức độ thiệt hại.

Cũng theo Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái (UAV) tại tỉnh miền Đông.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi Yahya Saree tuyên bố, lực lượng này đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Fahd, khẳng định đòn đánh trúng mục tiêu và làm gián đoạn hoạt động hàng không.

Ông Saree cũng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào sân bay King Khalid, nhà máy khí đốt Shedgum và cơ sở dầu mỏ Tanajib của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Arabia Aramco tại tỉnh miền Đông. Theo người phát ngôn này, các hoạt động trên nhằm đáp trả những cuộc không kích của Saudi Arabia vào Yemen, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia.

Trong diễn biến ngoại giao liên quan, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, Ngoại trưởng nước này, Hoàng tử Faisal bin Farhan, đã điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi theo đề nghị từ phía Tehran. Hai bên thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng gần đây trong khu vực và các nỗ lực nhằm giải quyết tình hình.

Hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia (SPA) cho hay, đây là cuộc gọi công khai đầu tiên giữa ngoại trưởng hai nước kể từ khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đẩy mạnh các vụ tấn công Saudi Arabia.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Araghchi cam kết Iran sẵn sàng hỗ trợ khởi động đối thoại giữa Saudi Arabia và Yemen, cũng như góp phần thúc đẩy các bên tiến tới giải pháp chính trị.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự khu vực gia tăng, với các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay Saudi Arabia.