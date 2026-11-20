Lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo tiếp tục tấn công các mục tiêu dầu mỏ, hàng không của Saudi Arabia. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN phát

Khu phức hợp gồm các tòa tháp kính và các công trình sang trọng đã trở thành biểu tượng cho nỗ lực của Thái tử Mohammed bin Salman nhằm chuyển đổi mô hình phát triển của vương quốc giàu dầu mỏ này.

Những bức ảnh do cơ quan phòng vệ dân sự công bố cho thấy kính vỡ và hư hại bên ngoài tòa tháp đặt trụ sở Quỹ Đầu tư Công (PIF), quỹ tài sản quốc gia trọng tâm của Tầm nhìn 2030.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã xử lý một mối đe dọa tên lửa nhắm vào Riyadh. Các đánh giá ban đầu cho thấy các mảnh vỡ rơi xuống đã gây thiệt hại về vật chất.

Ngay sau đó, hãng thông tấn Saba do Houthi điều hành đưa tin các máy bay của Saudi Arabia đã thực hiện các cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi, song không cung cấp thêm chi tiết.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/11, Houthi cáo buộc các lực lượng Saudi Arabia tấn công một tàu dân sự, khiến 19 người thiệt mạng và 4 người bị thương.

Người phát ngôn cơ quan y tế của Houthi, ông Anees Alasbahi cho biết mục tiêu là một tàu dân sự chở hơn 25 người, đang di chuyển từ Ras al-Ara đến Hays ở miền Nam Yemen. Theo kênh truyền hình Almasirah của Houthi, trong số những người thiệt mạng có 8 trẻ em và 6 phụ nữ.

Theo Hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), ngày 19/11, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã gặp Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tại Riyadh để thảo luận về quan hệ quân sự và các diễn biến trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia, Hoàng tử Khalid bin Salman, cũng đã có cuộc hội đàm với Đô đốc Cooper về hợp tác quốc phòng và an ninh khu vực.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan, cũng đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Ayman Safadi. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Saudi Arabia trên nền tảng X, hai bên đã thảo luận về các diễn biến trong khu vực cũng như những nỗ lực chung nhằm hạ nhiệt căng thẳng và ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa.