Lực lượng Houthi sử dụng AI Claude để chế tạo vũ khí dẫn đường

Anthropic cho biết đã khóa các tài khoản liên quan ngay khi phát hiện hoạt động bất hợp pháp (Ảnh minh họa)

Trong báo cáo về việc ngăn chặn sử dụng trái phép ứng dụng Claude, Anthropic cho biết đã "xác định được một nhóm các tác nhân đe dọa có trụ sở tại miền bắc Yemen đang điều hành 3 chương trình phát triển vũ khí".

Trong đó có tên lửa dẫn đường sử dụng điện thoại thông thường để dẫn bay với hệ thống dẫn đường tự định vị giai đoạn cuối, tên lửa đạn đạo nhiều tầng với mục tiêu tầm bắn trên 2.000 km và tên lửa đa biến thể.

Theo Anthropic, nhóm này đã sử dụng Claude để phát triển phần mềm dẫn đường, điều hướng và điều khiển cho các loại vũ khí trên không. Những phần việc này nếu không có AI thì sẽ cần đến một nhóm kỹ sư chuyên môn cao.

"Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy nhóm này đã triển khai thiết bị hoạt động thành công, nhưng họ đã thử nghiệm bắn một tên lửa dẫn đường" - Anthropic nêu.

"Cuộc thử nghiệm thực địa này dường như đã thất bại, chỉ vài giờ sau, các đối tượng đã quay lại hỏi Claude để tìm hiểu lý do tại sao nó thất bại".

Anthropic cho biết đã khóa các tài khoản liên quan ngay khi phát hiện hoạt động bất hợp pháp.

Khu vực miền Bắc Yemen, bao gồm Thủ đô Sanaa, hiện do lực lượng Houthi kiểm soát. Houthi đang đẩy mạnh hoạt động quân sự, trong đó có các cuộc tấn công nhằm kiểm soát eo biển chiến lược Bab El-Mandeb, tuyến hàng hải nối liền châu Âu với châu Á.

Theo AFP