Lực lượng Houthi nhận trách nhiệm vụ tấn công ở thủ đô của Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi đã phát cảnh báo trong đêm về nguy cơ tiềm ẩn quanh Riyadh, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Houthi vào vương quốc này đang leo thang. Video và hình ảnh của hãng tin Reuters cho thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên trong khu vực, với đường cao tốc dẫn ra sân bay, tòa nhà ga chính và các cơ sở khác nằm ở phía trước. Ở một đoạn trong video, có thể thấy ngọn lửa bốc lên từ phía sau những gì trông giống như các bồn chứa nhiên liệu.

Mặc dù lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã liên tục tấn công Ả Rập Saudi kể từ tháng 7, nhưng tuyên bố hôm 19/9 của lực lượng này dường như là vụ tấn công đầu tiên nhắm vào Riyadh kể từ khi tình trạng leo thang hiện tại bắt đầu. Houthi không nêu rõ mục tiêu cụ thể tại Riyadh, nhưng cho biết họ cũng đã tấn công một cơ sở của công ty sản xuất dầu Aramco tại thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ - một trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Ả Rập Saudi. Họ cho biết chiến dịch này là hành động đáp trả một cuộc tấn công tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Khói bốc lên từ vụ tấn công của lực lượng Houthi ở thủ đô Ả Rập Saudi - Ảnh: Reuters

Liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại Houthi cho biết hệ thống phòng không của họ đã phá hủy một tên lửa do nhóm này phóng về phía Riyadh vào sáng sớm 19/9. Trong một tuyên bố, liên minh cũng cho biết họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào dân thường tại các thành phố Bish và Farasan (phía tây nam), Taif (phía tây), cũng như Yanbu của Ả Rập Saudi trên bờ Biển Đỏ. Liên minh không đề cập liệu có thiệt hại nào xảy ra hay không.

Cơ quan phòng vệ dân sự Ả Rập Saudi đã gửi cảnh báo qua điện thoại trong đêm về nguy cơ tấn công từ trên không tại Riyadh và thành phố Al-Kharj (phía đông thủ đô), trước khi thông báo tình hình đã an toàn vào sáng ngày 19/9. Một phóng viên của Reuters tại khu vực Olaya của Riyadh đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi thông báo an toàn được phát đi. Mặc dù một số cảnh báo đã được đưa ra tại Riyadh trong năm nay sau khi căng thẳng Mỹ-Iran bùng phát, đây là những cảnh báo đầu tiên kể từ khi tình trạng leo thang với Houthi bắt đầu vào tháng 7.

Cuộc giao tranh giữa Houthi và Ả Rập Saudi đã trở thành một mặt trận xung đột mới trong cuộc chiến rộng lớn hơn, vốn bắt đầu bằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào cuối tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ yêu cầu của Ả Rập Saudi về việc Mỹ can thiệp quân sự trực tiếp để chống lại lực lượng Houthi. Hôm 19/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo an ninh dành cho công dân Mỹ tại Trung Đông, viện dẫn các cuộc tấn công của Houthi. Bộ Ngoại giao kêu gọi công dân Mỹ trong khu vực "đề cao cảnh giác", đồng thời khuyến nghị những người đang ở ngoài khu vực này "cần cân nhắc kỹ lưỡng việc đi đến hoặc đi qua khu vực này".