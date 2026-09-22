Lực lượng Houthi mở rộng 'vòng vây', nhắm vào các cao điểm chiến lược tại Yemen

Các tay súng của lực lượng Houthi tiến hành hoạt động quân sự tại Yemen giữa lúc căng thẳng leo thang tại các khu vực gần Biển Đỏ. (Nguồn: The Straits Times)

Động thái này diễn ra sau khi lực lượng Houthi nhanh chóng mở rộng địa bàn kiểm soát trong tháng 9, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Theo Reuters, lực lượng Houthi đang hướng tới dãy núi Kahboub thuộc hai tỉnh Taiz và Lahij, nằm giữa khu vực ven Biển Đỏ và các vùng phía Nam do chính phủ kiểm soát.

Các nguồn tin quân sự Yemen cho biết, việc kiểm soát các cao điểm này có thể giúp lực lượng Houthi củng cố những vùng lãnh thổ vừa giành được và gây khó khăn cho khả năng tổ chức phản công của lực lượng đối lập.

Các cuộc đụng độ tập trung tại vùng ngoại ô huyện miền núi Al-Wazi'iyah thuộc tỉnh Taiz và khu vực Ras al-Ara, nằm ven Ấn Độ Dương, giữa eo biển Bab el-Mandeb và căn cứ của chính phủ tại Aden.

Trong những ngày gần đây, Saudi Arabia đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các vị trí của lực lượng Houthi tại vùng cao. Tuy nhiên, lực lượng Houthi vẫn tiếp tục duy trì đà tiến công.

Theo Liên hợp quốc, gần 700 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong đợt xung đột leo thang.

Gần 130.000 người Yemen phải rời bỏ nhà cửa và di dời đến các khu vực khác trong nước. Trong số này, hơn 3.000 người vượt Biển Đỏ bằng đường biển để tìm nơi trú ẩn tại châu Phi.

Lực lượng Houthi cũng tuyên bố đã phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia cuối tuần qua, đánh dấu lần đầu tiên thành phố này bị tấn công kể từ khi căng thẳng leo thang.

Đồng thời, đà tiến công của nhóm này đang tạo thêm sức ép đối với tuyến vận chuyển dầu của Saudi Arabia khi khu vực ven Biển Đỏ có nguy cơ bị chia cắt.

Riyadh đã tăng lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến đường qua Biển Đỏ chịu nhiều sức ép.

Theo dữ liệu vệ tinh, lượng dầu Saudi Arabia xuất khẩu qua eo biển Hormuz những ngày gần đây đạt khoảng 2,9 triệu thùng/ngày, tăng mạnh so với mức 700.000 thùng/ngày hồi tháng 8.

(theo Reuters)