Lực lượng Houthi mở rộng kiểm soát, Biển Đỏ đối mặt nguy cơ bất ổn kéo dài?

Trang mạng của Viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS), thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore, phân tích việc mở rộng kiểm soát lãnh thổ của lực lượng Houthi tại Yemen có thể làm gia tăng những thách thức an ninh hàng hải ở phía Nam Biển Đỏ. Lợi thế địa lý giúp lực lượng này tăng khả năng triển khai tên lửa, máy bay không người lái và gây sức ép đối với hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Bab al-Mandeb.

Tuy nhiên, việc duy trì quyền kiểm soát cũng đặt ra những thách thức về hậu cần và phòng thủ, ảnh hưởng đến cục diện an ninh khu vực./.