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Trong tuyên bố đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X, người phát ngôn liên minh, Thiếu tướng Turki al-Maliki, xác nhận nhà máy lọc dầu Jazan đã trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng Houthi. Tuy nhiên, quan chức này không công bố thông tin cụ thể về loại vũ khí được sử dụng, cũng như chưa đưa ra đánh giá về mức độ thiệt hại đối với cơ sở lọc dầu. Thông tin về thương vong, nếu có, cũng chưa được xác nhận.

Thiếu tướng Turki al-Maliki cảnh báo, mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và các cơ sở dân sự sẽ phải đối mặt với "phản ứng quân sự kiên quyết". Tuyên bố này cho thấy liên minh quân sự có thể đưa ra các biện pháp đáp trả nếu những cuộc tấn công tương tự tiếp diễn, đặc biệt khi các cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Ả Rập Xê-út tiếp tục trở thành mục tiêu trong bối cảnh xung đột khu vực diễn biến phức tạp.

Đáng chú ý, trước khi thông tin về vụ tấn công được công bố, lực lượng Phòng vệ Dân sự Ả Rập Xê-út đã phát đi cảnh báo nguy cơ mất an toàn tại khu vực Jazan trong một khoảng thời gian ngắn. Động thái này cho thấy nhà chức trách Ả Rập Xê-út đã có những biện pháp cảnh báo và ứng phó trước nguy cơ an ninh tại địa phương, mặc dù chưa có thông tin chi tiết về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cảnh báo.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa lực lượng Houthi và liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Yemen tiếp tục gia tăng. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê-út đang làm gia tăng quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, đồng thời đặt ra những thách thức đối với an ninh của các hạ tầng kinh tế và năng lượng trọng yếu trong khu vực.

Ả Rập Xê-út đã dẫn đầu liên minh quân sự can thiệp vào Yemen từ năm 2015 nhằm hỗ trợ chính phủ nước này trong cuộc chiến chống lực lượng Houthi. Trong khi đó, Houthi đã kiểm soát thủ đô Sanaa cùng nhiều khu vực khác của Yemen kể từ năm 2014.

Xung đột giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi tiếp tục diễn biến phức tạp trong nhiều năm, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị và giảm căng thẳng. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào năm 2022 từng tạo điều kiện làm giảm đáng kể các hoạt động giao tranh, song tiến trình này sau đó đổ vỡ. Đến tháng 7, căng thẳng giữa hai bên một lần nữa bùng phát, kéo theo nguy cơ gia tăng các hoạt động quân sự.

Trong bối cảnh đó, vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Jazan tiếp tục cho thấy những rủi ro an ninh mà Ả Rập Xê-út phải đối mặt trước các hoạt động quân sự của lực lượng Houthi. Đặc biệt, việc các cơ sở năng lượng trở thành mục tiêu tấn công có thể làm gia tăng áp lực đối với công tác bảo vệ hạ tầng chiến lược, đồng thời khiến tình hình an ninh tại Yemen và khu vực Trung Đông thêm khó lường.