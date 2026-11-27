Hình ảnh vệ tinh cho thấy cột khói lớn bốc lên phía trên nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả-rập Xê-út sau khi bị tấn công. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Năng lượng Ả-rập Xê-út, một quả đạn đã rơi trúng một nhà máy lọc dầu ở vùng Jazan, phía tây nam nước này hôm 26/11, khiến một công nhân người Nepal thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và buộc một số hoạt động tại cơ sở này phải tạm dừng.

Vụ việc diễn ra một ngày sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Ả-rập Xê-út tại Ras Tanura. Hình ảnh vệ tinh chụp hôm 25/11 cho thấy một cột khói đen khổng lồ bốc lên từ bán đảo ven biển này sau vụ tấn công.

Lực lượng Houthi cho biết cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại Ras Tanura - một phần của tổ hợp xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Một nguồn tin trong ngành vận tải biển chia sẻ với CNN hôm 26/11, rằng hoạt động bốc xếp dầu tại cảng này đã bị đình chỉ sau vụ tấn công, dù chưa rõ liệu các hoạt động đó đã được nối lại hay chưa.

Liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu tuyên bố đã đánh chặn và phá hủy bốn máy bay không người lái ở Ras Tanura, khiến các mảnh vỡ rơi xuống nhưng không có báo cáo về thương vong.

Ras Tanura có công suất lọc dầu 550.000 thùng mỗi ngày và là một phần của tổ hợp cảng xuất khẩu dầu thô chính của Ả-rập Xê-út.

Tập ​​đoàn dầu khí quốc gia Ả-rập Xê-út - Aramco - hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận từ CNN.

Lực lượng Houthi cũng nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công hồi đầu tuần này nhắm vào ở Riyadh, khiến 11 người bị thương, theo thông tin từ chính quyền Ả-rập Xê-út. Một nhân chứng chia sẻ với CNN rằng trụ sở của Quỹ Đầu tư Công - quỹ tài sản quốc gia trị giá hàng nghìn tỷ đô la của Ả-rập Xê-út - nằm bên trong một tòa nhà chọc trời bị nhắm mục tiêu.

Trong một tuyên bố sau đó, liên quân do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi một thiết bị bay không người lái của Houthi, đồng thời cam kết sẽ đưa ra "phản ứng cứng rắn".

Tòa tháp của Quỹ Đầu tư Công (PIF) tại khu tài chính ở Riyadh bị tấn công. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, các lực lượng do Ả-rập Xê-út dẫn đầu cũng đã đẩy mạnh các đợt tấn công vào những khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen.

Hôm 26/11, liên quân cho biết đã thực hiện một “chiến dịch quân sự chính xác” nhắm vào các năng lực của lực lượng Houthi, phá hủy 50 mục tiêu mà họ mô tả là các mục tiêu quân sự hợp pháp tại các tỉnh Sanaa, Hodeidah và Saada.

Trước đó một ngày, liên quân thông báo đã tấn công vào các “năng lực tác chiến” tại cảng Hodeidah - nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi, đồng thời phá hủy nhiều mục tiêu tại các tỉnh Saada và Amran.

Chuyến thăm Mỹ của Thái tử Ả-rập Xê-út

Trong những tuần gần đây, lực lượng Houthi đã liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng tại Ả-rập Xê-út, bao gồm cả khu tài chính ở Riyadh. Sân bay quốc tế Riyadh cũng bị tấn công nhiều lần trong tháng trước, khiến hơn một chục người thiệt mạng.

Các cuộc tấn công leo thang trong bối cảnh Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman đang lên kế hoạch cho chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Theo một nguồn tin nắm rõ kế hoạch, Thái tử dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới tại Miami (Florida). Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực.

Ả-rập Xê-út đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ để tăng cường năng lực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái liên tục từ phía Houthi.

Chuyến thăm này, nếu diễn ra, sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Mohammed bin Salman kể từ khi xung đột bùng phát.

Giao tranh giữa Houthi và liên minh do Ả-rập Xê-út dẫn đầu đã nối lại vào tháng 7, chấm dứt khoảng thời gian tương đối yên tĩnh nhờ thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian vào năm 2022. Các cuộc đụng độ trở nên dữ dội hơn trong những tháng gần đây, sau khi nhóm vũ trang này tiến về phía eo biển Bab el-Mandeb - một vị trí chiến lược quan trọng - vào tháng 9, qua đó đe dọa mở ra một mặt trận mới trong cuộc xung đột có liên quan đến Iran.