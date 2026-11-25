Theo Arab News, phát ngôn viên quân đội Yemen Majed al-Nuzaili ngày 24/11 đã thừa nhận khả năng Houthi có thể tấn công thủ đô lâm thời Aden, trong bối cảnh lực lượng do Iran hậu thuẫn đã kiểm soát thủ đô Sanaa trước đó.

"Houthi đang chuẩn bị tấn công Aden. Chúng tôi coi đây là vấn đề nghiêm trọng, sẵn sàng ứng phó để bảo vệ thành phố. Dù tình hình hiện tại không như chúng tôi mong muốn, nhưng chưa đến mức tồi tệ như thông tin được đưa ra. Việc Houthi chiếm được Aden chỉ là kịch bản giả định và sẽ không thành hiện thực", ông Al-Nuzaili cho biết.

Các thành viên của lực lượng Houthi. Ảnh: EPA

Cũng theo ông Al-Nuzaili, quân đội của chính phủ Yemen hiện đã chặn đứng đà tiến quân của Houthi, bất chấp việc lực lượng này chỉ còn cách Aden 60km. "Quân đội chính phủ tại tỉnh Al-Jawf đã tái chiếm các vị trí có ý nghĩa chiến lược, đồng thời triển khai lực lượng cách thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát khoảng 100km. Tất nhiên, tình hình thực tế vẫn có thể diễn ra bất ngờ", ông Al-Nuzaili nói.

Quan chức Yemen cũng lập luận rằng đối thủ thực sự mà lực lượng chính phủ phải đối mặt không phải là một lực lượng dân quân địa phương, mà là một đội quân được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hậu thuẫn.

"Bộ Nội vụ Yemen đã xác định được 21 chuyên gia nước ngoài đang phối hợp với Houthi trong các lĩnh vực tên lửa, UAV, tấn công trên biển và lựa chọn tàu thương mại làm mục tiêu. Trong số này có 14 người thuộc IRGC và 7 người thuộc Hezbollah", ông Al-Nuzaili thông tin.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ảrập Xêút ngày 24/11 đã cáo buộc lực lượng Houthi dùng UAV để tấn công tòa nhà cao nhất Riyadh lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, khiến ít nhất 11 người bị thương. Ở thời điểm hiện tại, Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công tuần trước, nhưng chưa lên tiếng về vụ tấn công mới nhất.