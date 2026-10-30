Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ghi dấu ấn tại chương trình kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc ở Abyei

Tiết mục văn nghệ của Đội Công binh số 5 Việt Nam tại chương trình kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc năm 2026. (Ảnh: THẮNG LÊ)

Với chủ đề "Together for Peace" (Cùng nhau vì hòa bình), chương trình kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc năm 2026 tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, với sự tham gia của các lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng đại diện cộng đồng địa phương tại Abyei.

Tham dự sự kiện có Chuẩn tướng Adebowale Oladimeji Ajagbe, Phó Tư lệnh Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei; đại diện chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ và người dân địa phương.

Một trong những hoạt động nổi bật của sự kiện là hội chợ giao lưu văn hóa, ẩm thực với sự góp mặt của các gian hàng đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Ghana, Nigeria và cộng đồng địa phương. Mỗi gian hàng mang đến những nét đặc trưng riêng, tạo nên không gian giao lưu đa văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa các lực lượng đang cùng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Tại khu vực hội chợ, gian hàng Việt Nam gây ấn tượng với không gian trưng bày mang đậm bản sắc dân tộc. Từ những chiếc nón lá, nón quai thao duyên dáng, những cánh diều truyền thống, quạt giấy đến các bức tranh sơn dầu, tất cả được cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 chuẩn bị, sắp xếp công phu, thể hiện những nét đẹp gần gũi trong đời sống văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc năm 2026 tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở Abyei. (Ảnh: THẮNG LÊ)

Đặc biệt, bên cạnh các sản phẩm thủ công truyền thống, đơn vị còn trưng bày nhiều sách, báo, tài liệu giới thiệu về đất nước, con người và lịch sử Việt Nam. Qua đó, gian hàng không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm văn hóa mà còn trở thành không gian kết nối, giúp bạn bè quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu về truyền thống lịch sử, bản sắc dân tộc và những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng Việt Nam đón nhiều lượt cán bộ, nhân viên quốc tế đến tham quan, giao lưu, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm. Những chiếc nón lá, nón quai thao hay những sản phẩm thủ công truyền thống trở thành điểm nhấn trong các cuộc trò chuyện, góp phần đưa hình ảnh đất nước Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Không chỉ giới thiệu văn hóa qua các hiện vật trưng bày, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 còn chuẩn bị những món ăn mang đậm hương vị quê hương như nem rán, chè đậu, xôi chiên để giới thiệu tại gian hàng ẩm thực.

Tiếp nối các hoạt động hội chợ là chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc đến từ các lực lượng gìn giữ hòa bình và cộng đồng địa phương tại Abyei.

Những màn trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa của các đoàn Trung Quốc, Ghana, Nigeria, Pakistan cùng các tiết mục của cộng đồng địa phương đã tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia cùng chung sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Tham gia chương trình, Đội Công binh số 5 Việt Nam mang đến tiết mục múa nón trên nền nhạc "Hello Vietnam". Giai điệu sâu lắng, kết hợp với hình ảnh những chiếc nón lá truyền thống và các động tác múa mềm mại, đã tái hiện vẻ đẹp dịu dàng, bình dị của đất nước và con người Việt Nam.

Bạn bè quốc tế đến thăm gian hàng và chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Đội Công binh số 5 Việt Nam. (Ảnh: THẮNG LÊ)

Điểm nhấn đáng chú ý trong chương trình là lễ trao giải các hoạt động thi đấu, giao lưu và hội chợ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Liên hợp quốc năm 2026.

Tại sự kiện, Đội Công binh số 5 Việt Nam đã giành tổng cộng 3 cúp vàng, gồm 2 cúp vàng ở các nội dung đôi nam và đôi nữ bộ môn cầu lông, cùng 1 cúp vàng dành cho gian hàng trang trí đẹp nhất.

Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với tập thể cán bộ, nhân viên đơn vị, thể hiện tinh thần tích cực tham gia các hoạt động chung của Phái bộ, đồng thời khẳng định sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Đội Công binh số 5 trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Kết quả này không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho tập thể Đội Công binh số 5 mà còn góp phần tạo thêm động lực để cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.