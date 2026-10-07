Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam báo công dâng Bác

Cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 7/10, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ dâng hương, báo công dâng Bác của cán bộ, chiến sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vừa trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam luôn xác định việc triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng mà còn là trách nhiệm chính trị, thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam.

Trong hành trình đó, mỗi cán bộ, nhân viên tham gia gìn giữ hòa bình đều mang theo hình ảnh Tổ quốc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và lời dạy của Bác Hồ về tinh thần nhân ái, trách nhiệm với con người.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho rằng mỗi việc làm của các thành viên bệnh viện tại Phái bộ, dù lớn hay nhỏ, đều góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, về Quân đội nhân dân Việt Nam được tôi luyện trong chiến tranh nhưng luôn trân trọng hòa bình, sẵn sàng chung tay gìn giữ hòa bình và giúp đỡ con người.

Thay mặt lãnh đạo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nỗ lực và những thành tích mà tập thể Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đạt được trong suốt nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Nam Sudan. Đồng thời, khẳng định những kết quả bệnh viện đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, năng lực chuyên môn và tinh thần tận tụy của người thầy thuốc Quân đội Việt Nam.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một dấu mốc trong hành trình tiếp tục cống hiến của các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7.

Những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh được tích lũy trong môi trường quốc tế cần tiếp tục được phát huy, chia sẻ, truyền thụ cho các thế hệ tiếp theo; góp phần xây dựng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ngày càng chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả và có uy tín cao hơn trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại buổi lễ, Trung tá Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã kính cẩn báo công lên Bác về những kết quả thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc mà đơn vị đã thực hiện tại Phái bộ Nam Sudan. Theo đó, trong nhiệm kỳ công tác, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện đã khám, điều trị cho hơn 2.200 lượt bệnh nhân, thực hiện hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, bệnh viện triển khai nhiều hoạt động công tác dân vận, hỗ trợ cộng đồng dân cư sở tại, xây dựng quan hệ đoàn kết, hợp tác với các lực lượng tại Phái bộ, qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh người quân nhân Việt Nam trách nhiệm, nhân văn, chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 chính thức triển khai tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan vào tháng 9/2025 và mới trở về nước vào cuối tháng 9 vừa qua.

Bệnh viện gồm 63 cán bộ, nhân viên được điều động từ các Quân khu 1, 3, 5, 7, 9, Quân đoàn 34, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam và một số đơn vị khác trong toàn quân./.