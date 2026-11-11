Lực lượng Đặc công huấn luyện, chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban Tổ chức triển lãm dự và chủ trì buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban Tổ chức triển lãm phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn ''Cờ trận'' của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn nghệ thuật tạo khối của lực lượng đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn nghệ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn nghệ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn nghệ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn võ thuật của lực lượng Đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn biểu diễn võ thuật chiến đấu của lực lượng đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Màn đồng diễn võ thuật tạo khối của lực lượng đặc công. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lực lượng đặc công sau buổi huấn luyện kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo các cơ quan của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam động viên, chúc mừng lực lượng đặc công sau buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban Tổ chức triển lãm tặng quà lực lượng đặc công sau buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban Tổ chức triển lãm tặng quà lực lượng đặc công sau buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng ban Tổ chức triển lãm động viên, chúc mừng lực lượng đặc công sau buổi kiểm tra. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)