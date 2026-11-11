Lực lượng Đặc công huấn luyện, chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Từ ngày 24/11, du khách đến Quảng Trị sẽ được trải nghiệm dịch vụ dù lượn tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là sản phẩm du lịch trải nghiệm trên không lần đầu tiên tại vùng di sản kỳ vọng mang tới cái nhìn toàn cảnh về núi rừng và làng quê Phong Nha cùng dòng sông Son thơ mộng.