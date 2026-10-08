Lực lượng cứu hộ bãi biển kịp thời khống chế đối tượng giật túi xách du khách

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 8-10, tại khu vực đường Trần Phú, đoạn giao với đường Nguyễn Chánh (phường Nha Trang), tổ cứu hộ bãi biển thuộc Đội Cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban Quản lý vịnh Nha Trang) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi trên 3 xe máy.

Đối tượng N.T.Đ lúc bị khống chế.

Xe máy đối tượng sử dụng lúc gây án.

Trong lúc theo dõi, lực lượng cứu hộ phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy kiểu dáng Vario, biển kiểm soát 79V1-555.xx áp sát 2 du khách người Nga đang ngồi trên ghế đá bên vỉa hè. Đối tượng nhanh chóng giật chiếc túi xách của du khách rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ tổ chức truy đuổi và khống chế được đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật. Kiểm tra bên trong túi xách, lực lượng chức năng phát hiện 1 điện thoại di động và nhiều đồ dùng cá nhân của du khách.

Bước đầu, đối tượng khai tên N.T.Đ (sinh năm 1992, quê tỉnh Đồng Tháp).

Tổ cứu hộ bãi biển sau đó đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Cảnh sát 113 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.