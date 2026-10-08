Lực lượng của Liên hợp quốc ở Lebanon bị nhắm mục tiêu tấn công

Cuộc tấn công nhằm vào Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon may mắn không làm binh sĩ nào bị thương. (Nguồn: Anaolu)

Theo UNIFIL, vụ việc xảy ra vào buổi sáng dọc theo Đường Xanh (Blue Line), thuộc khu vực phía Đông. Ngay sau loạt đạn đầu tiên, toàn bộ binh sĩ tại vị trí này đã trú ẩn. Không có binh sĩ gìn giữ hòa bình nào bị thương. Phần lớn đạn bắn trúng tường bao quanh, trong khi một số viên trúng khu nhà ở và phương tiện của Liên hợp quốc bên trong căn cứ.

UNIFIL đã mở cuộc điều tra để xác định hoàn cảnh vụ việc, song không cho biết bên nào đã nổ súng.

Lực lượng này cảnh báo, việc tiếp tục nổ súng nhằm vào một vị trí được đánh dấu rõ ràng của UNIFIL là “không thể chấp nhận được”, đồng thời nhấn mạnh mọi cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thậm chí có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Đường Xanh là ranh giới tạm thời do Liên hợp quốc xác lập năm 2000 nhằm xác nhận việc Israel rút quân khỏi miền Nam Lebanon sau hai thập kỷ chiếm đóng.

Nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an thông qua tháng 8/2006, sau cuộc xung đột kéo dài 33 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah, yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch giữa Israel và Lebanon, đồng thời thiết lập khu vực từ Đường Xanh đến sông Litani không có vũ khí và lực lượng vũ trang, ngoại trừ quân đội Lebanon và UNIFIL.

Theo số liệu chính thức của Lebanon, các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 2/3 đã khiến ít nhất 4.386 người thiệt mạng và 12.407 người bị thương.

Mặc dù Lebanon và Israel ký Thỏa thuận Khung do Mỹ bảo trợ tại Washington ngày 26/6, trong đó quy định Israel từng bước rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon và quân đội Lebanon triển khai tại các khu vực được bỏ trống, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại miền Nam quốc gia láng giềng và duy trì hiện diện quân sự tại một số khu vực.