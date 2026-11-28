Đón đoàn có Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 5, cùng Ban Chỉ huy và cán bộ, nhân viên đơn vị.

Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha duyệt đội danh dự Đội Công binh số 5. Ảnh: Đức Uy

Sau khi duyệt đội danh dự, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đã nghe Đại tá Nguyễn Xuân Thành báo cáo tình hình đơn vị và kết quả thực hiện nhiệm vụ kể từ khi tiếp nhận bàn giao.

Hơn một tháng là khoảng thời gian chưa dài đối với một nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình, song những kết quả bước đầu đã cho thấy khả năng thích ứng nhanh, năng lực tổ chức và tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Công binh Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 triển khai sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm hoạt động của Phái bộ UNISFA. Ảnh: Xuân Phương

Trong điều kiện an ninh còn nhiều thách thức, đơn vị đã đồng thời triển khai sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch phục vụ cung ứng và tuần tra chiến lược như Mabek - Tajalei - Sink - Todach, Bắc Abyei - Todach và tuyến đường trục chính khu vực phía nam Banton; chuẩn bị mặt bằng tại Doanh trại thông minh Banton; gia cố hệ thống thoát nước, nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Sở Chỉ huy Phái bộ và xây dựng doanh trại cho Tiểu đoàn Bộ binh Ghana, Tiểu đoàn Bộ binh Ấn Độ…

Đội Công binh số 5 cũng duy nghiêm các chế độ, nền nếp, nhất là công tác bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, xe máy, góp phần đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ Phái bộ giao, được Quyền Trưởng Phái bộ đánh giá cao và minh chứng qua đợt kiểm tra trang thiết bị chính của Phái bộ ngày 16/11/2026, lần đầu với 100% trang bị được đánh giá đủ điều kiện hoạt động tốt và bảo đảm đầy đủ các tính năng kỹ thuật.

Những công trình hướng tới cộng đồng của Đội Công binh số 5 góp phần cải thiện điều kiện sống, học tập và vun đắp niềm tin của người dân địa phương đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ảnh: Xuân Phương

Tại Abyei, các công trình của Đội Công binh số 5 góp phần nâng cao khả năng cơ động của lực lượng gìn giữ hòa bình, cải thiện điều kiện sinh hoạt và đời sống của người dân địa phương. Trong quá trình thi công đường giao thông, cán bộ, nhân viên đơn vị được người dân mang dê đến tặng để bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của lực lượng Công binh Việt Nam.

Bên cạnh nâng cấp đường sá, đơn vị còn triển khai cải tạo, xây dựng Trường Mầm non, tiểu học Gung-Bial và cung cấp nước sạch cho người dân. Những hoạt động này góp phần cải thiện đời sống cộng đồng, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc nói chung và Việt Nam nói riêng.

Cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 triển khai sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, góp phần bảo đảm hoạt động của Phái bộ UNISFA. Ảnh: Xuân Phương

Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao năng lực chuyên môn, tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và những kết quả nổi bật mà Đội Công binh số 5 Việt Nam đạt được chỉ sau hơn một tháng triển khai nhiệm vụ, đặc biệt trong bối cảnh tình hình an ninh tại địa bàn còn diễn biến phức tạp. Tư lệnh Phái bộ ghi nhận những nỗ lực của đơn vị trong việc sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, góp phần nâng cao khả năng cơ động, bảo đảm hậu cần và thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng thuộc Phái bộ UNISFA.

Đặc biệt, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha đánh giá cao các hoạt động hợp tác quân - dân sự (CIMIC), tiêu biểu là việc cải tạo, xây dựng trường mầm non và tiểu học Gung-Bial. Đây là những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em, vừa tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng gìn giữ hòa bình với cộng đồng sở tại, qua đó củng cố niềm tin của người dân địa phương đối với Phái bộ UNISFA.

Chuyến thăm và sự ghi nhận của lãnh đạo Phái bộ UNISFA là động lực để Đội Công binh số 5 tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Phương

Tư lệnh Phái bộ khẳng định lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã và đang thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn và động viên cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đóng góp tích cực vào thành công chung của Phái bộ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Trung tướng Ganesh Kumar Shrestha cùng các đại biểu đã chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đơn vị.

Giữa vùng đất Abyei, cách quê hương Việt Nam hàng nghìn kilômét, hình ảnh ấy mang ý nghĩa biểu tượng về sự gặp gỡ giữa khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam và những giá trị mà Liên Hợp Quốc đang nỗ lực vun đắp trên thế giới. Chuyến thăm và sự ghi nhận của lãnh đạo Phái bộ UNISFA là động lực để Đội Công binh số 5 tiếp tục phát huy uy tín, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ và đóng góp tích cực vào sứ mệnh chung của Liên hợp quốc.