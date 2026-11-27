Toàn cảnh Hội Thảo Khoa học.

Sáng 26/11/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số: Vai trò và sứ mệnh của lực lượng Công an nhân dân”. Hội thảo tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo đảm an ninh dữ liệu trong tình hình mới.

Hội thảo do Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh và Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng đồng chủ trì, theo ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an.

An ninh dữ liệu trước những thách thức của kỷ nguyên số

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu ngày càng trở thành nguồn lực cốt lõi, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và làm thay đổi phương thức vận hành của nền kinh tế, xã hội cũng như hoạt động quản lý nhà nước. Việc khai thác hiệu quả nguồn lực này có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình phát triển và chuyển đổi số quốc gia.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị năm 2024 xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Trong đó, bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và an ninh dữ liệu được xác định là điều kiện tiên quyết, không thể tách rời của tiến trình chuyển đổi số.

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng điều hành Hội thảo.

Tuy nhiên, cùng với những cơ hội phát triển, các nguy cơ, thách thức về an ninh dữ liệu cũng đang diễn biến ngày càng phức tạp, đa dạng và khó dự báo. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện những vấn đề phát sinh, nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu và tăng cường năng lực ứng phó trước các hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân giữ vai trò quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh dữ liệu, gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn về lĩnh vực này cũng là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng trong tình hình mới.

Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh dữ liệu

Tại hội thảo, Ban Tổ chức cho biết đã tiếp nhận 57 bài viết có chất lượng cùng các tham luận trực tiếp, thể hiện nhiều góc độ tiếp cận cả về lý luận và thực tiễn. Các ý kiến tập trung làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh dữ liệu, đồng thời phân tích những vấn đề đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong kỷ nguyên số.

Thông qua các tham luận, hội thảo đã xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh dữ liệu gắn với các mặt công tác Công an hiện nay. Một nội dung khác được quan tâm là yêu cầu đối với công tác đào tạo cán bộ tại các cơ sở đào tạo trong lực lượng, nhằm đáp ứng nhiệm vụ quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin trong quá trình chuyển đổi số.

Các đại biểu cũng đưa ra dự báo tình hình, đề xuất phương hướng nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh dữ liệu, gắn với công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các mặt công tác khác của lực lượng Công an nhân dân.

Đáng chú ý, nhiều giải pháp được kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, cảnh báo, điều phối ứng cứu sự cố và điều tra các hành vi xâm phạm an ninh dữ liệu. Đây là những nội dung thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chủ động phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn dữ liệu trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thiếu tướng Lê Minh Thảo đề nghị Ban Tổ chức và bộ phận Thư ký tiếp thu các ý kiến tham luận, đóng góp của đại biểu, nhà nghiên cứu, nhà khoa học; phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số, bảo đảm phù hợp với đặc thù của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Lê Minh Thảo, Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh phát biểu tổng kết tại Hội Thảo

Đồng thời, Công an các đơn vị, địa phương và cơ sở đào tạo trong lực lượng cần thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số.

Các cơ sở đào tạo trong Công an nhân dân được đề nghị tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia chuyển đổi số, quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng lực lượng Công an cấp cơ sở.