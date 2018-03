Lực lượng công an và người dân giúp chủ xe container thu gom cám bị đổ trên đường

Trong vụ va chạm giữa một xe container chở hàng và một phương tiện khác ở đoạn đường tránh thị xã Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh lúc 15 giờ 50 phút ngày 28/3, chiếc xe container đã bị rơi vãi cám khô đỗ tương trên đường.

Đông đảo người dân hỗ trợ thu gom cám khô.

Lực lượng công an và người dân tỉnh Quảng Ninh đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp khi huy động phương tiện thu gom toàn bộ số cám trên, không có bất kỳ một hành vi hôi của nào xảy ra.

Sự việc xảy ra trên đoạn đường thuộc khu Trạo Hà, phường Đức Chính, thị xã Đông Triều. Xe tải container mang biển kiểm soát 15C-222.29 kéo rơ-mooc 15R-112.69 do anh Hoàng Trương Tây điều khiển di chuyển chiều từ thành phố Hạ Long đi Đông Triều đã va chạm nhẹ với phương tiện khác. Vụ va chạm đã khiến số một lượng lớn cám khô đỗ tương trong container bị rơi vãi ra đường, kéo dài hơn 200 mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Đức Chính, Cảnh sát Giao thông thị xã Đông Triều và Đội Cảnh sát Giao thông 1.18 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cùng với lực lượng bảo vệ dân phố và người dân phường Đức Chính đã đến hỗ trợ thu gom toàn bộ số cám khô đỗ tương giúp lái xe.

Thiếu tá Phạm Ngọc Cường, Phó Trưởng Công an phường Đức Chính cho biết, do số cám khô bị rơi vãi lớn, trải dài hơn 200 mét trên đường, đơn vị phải huy động 100 người thu gom. Riêng lực lượng công an đã huy động 30 cán bộ, chiến sỹ vừa chỉ huy phân làn đường đảm bảo an toàn giao thông, vừa chung tay thu gom lại cám khô cho lái xe.

Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, toàn bộ số cám rơi trên đường đã được thu gom lại. Hành động nghĩa cử trên được đông đảo người dân khen ngợi, hình ảnh người chiến sỹ công an đầy trách nhiệm, tận tụy với dân thêm một lần được ghi dấu trong lòng người dân.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)