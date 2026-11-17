Điểm nổi bật trong đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 là việc triển khai không giới hạn địa giới hành chính mà được mở rộng trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho TNLS, giúp họ không phải mất thời gian đi lại, di chuyển xa xôi. Theo đó, TNLS có thể đến điểm thu nhận gần nhất, không phụ thuộc vào nơi cư trú, để thực hiện lấy mẫu, với điều kiện đúng đối tượng, đúng diện thân nhân của Liệt sĩ chưa xác định được thông tin và bảo đảm dữ liệu được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định.

Tăng tốc thu nhận mẫu ADN

Tại TPHCM, hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, ngày 12/11 Công an TPHCM đã tổ chức, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS chưa xác định được thông tin trên địa bàn (đợt 2), với sự đồng hành của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và đơn vị thu mẫu GeneStory, nhằm ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại phục vụ công tác "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần sớm đưa các Liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Trong đợt 2 này, hoạt động được thực hiện từ ngày 12 - 17/11/2026 tại 3 điểm thu mẫu trực tiếp và 3 tổ lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu ADN đối với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, không thể trực tiếp đến các điểm thu mẫu. 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, qua đó toàn thành phố đã vận động được 6.927 TNLS đăng ký thu mẫu trong đợt 2 này.

Lực lượng Công an TPHCM hướng dẫn thực hiện các thủ tục thu thập thông tin và lấy mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân Liệt sĩ

Tại Đắk Lắk, sáng 10/11/2026, UBND tỉnh phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an và Công ty GeneViet tổ chức chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS chưa xác định được thông tin, đợt 2 năm 2026. Đợt thu nhận diễn ra từ ngày 09 - 11/11/2026, dự kiến tiếp nhận 1.671 mẫu, tiếp tục bổ sung dữ liệu phục vụ xác định danh tính HCLS. Theo kết quả rà soát được báo cáo tại chương trình, toàn tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, thu thập thông tin của 12.308 Liệt sĩ; trong đó 6.850 Liệt sĩ đã xác định được danh tính, 5.458 Liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Qua rà soát, 3.985 Liệt sĩ chưa xác định được danh tính còn thân nhân đủ điều kiện thu nhận mẫu, với tổng số 4.346 thân nhân. Trong đợt 1, toàn tỉnh đã thu nhận 2.422 mẫu sinh phẩm ADN. Tiếp nối kết quả đó, đợt 2 tập trung tổ chức thu nhận theo danh sách đã rà soát, kết hợp các điểm thu nhận với hoạt động lưu động để tạo thuận lợi cho thân nhân Liệt sĩ. Ngay trong ngày 09/11/2026, Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận lưu động tại các địa phương, tiếp nhận được 121 mẫu ADN. Hình thức này giúp những thân nhân tuổi cao, sức khỏe hạn chế hoặc khó khăn trong việc đi lại có điều kiện tham gia.

Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các đơn vị thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lưu động tại địa phương

Trước đó, tại Cao Bằng, từ ngày 07 - 09/11, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền cơ sở thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của TNLS chưa xác định được thông tin đợt 2. Từ sáng sớm 07/11, tại các địa điểm lấy mẫu ở các xã Đông Khê, Quảng Uyên, Phục Hòa... TNLS thuộc 13 xã, phường có mặt để làm thủ tục lấy mẫu ADN. Công an các xã, phường cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa đón người ở xa, hướng dẫn kê khai và thực hiện các bước thu nhận. Với TNLS tuổi cao, sức yếu, không thể đi lại, các Tổ công tác lưu động đến tận nhà thu nhận mẫu. Qua rà soát, tỉnh Cao Bằng còn 1.221 thân nhân đủ điều kiện đăng ký thu mẫu, trong đó có 1.161 trường hợp thu mẫu tập trung và 60 trường hợp già yếu, không đi lại được cần thu mẫu lưu động tại nhà. Những mẫu sinh phẩm thu nhận sẽ bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Tại Khánh Hòa, trong ngày 06/11, Công an Khánh Hòa triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS chưa xác định thông tin đợt 2 năm 2026. Trong đợt 2 (từ ngày 06 - 08/11), toàn tỉnh sẽ tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của 1.248 trường hợp TNLS. Để phục vụ công tác này, Công an tỉnh đã tổ chức 9 trạm thu nhận mẫu tập trung đặt tại trụ sở của các xã, phường gồm: Ninh Hòa, Vạn Ninh, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Ranh, Đông Hải, Bác Ái Đông, Ninh Chử và Ninh Phước. Những trường hợp không đi lại được sẽ có các tổ công tác đến tận nhà để thu nhận mẫu. Xác định đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhờ nguồn" của dân tộc, các cán bộ, chiến sĩ Công an Khánh Hòa đã tập trung làm việc nghiêm túc, khẩn trương nhằm hỗ trợ người dân lấy mẫu một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất.

Tại Lâm Đồng, trong hai ngày 03 - 04/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã phối hợp triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS chưa xác định được thông tin theo dòng mẹ (đợt 2 năm 2026). Theo đó, trong đợt cao điểm lần 2 năm 2026, toàn tỉnh thành lập 6 tổ công tác chuyên trách, gồm 3 tổ lấy mẫu cố định tại trụ sở Công an các xã, phường và 3 tổ lấy mẫu lưu động vận hành liên tục. Dự kiến, trong đợt này, lực lượng Công an sẽ hoàn thành thu nhận khoảng 1.074 mẫu sinh phẩm ADN của TNLS trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ thân nhân Liệt sĩ làm thủ tục

Thêm cơ hội tìm danh tính HCLS

Trước đó, vào cuối tháng 10/2026, một số tỉnh, thành đã tổ chức cao điểm đợt 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS chưa xác định được danh tính và hoàn thành 2 đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS trên địa bàn.

Trong đó, tại Tây Ninh, từ ngày 26 - 28/10/2026, Công an tỉnh Tây Ninh hoàn thành đợt 2 cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS chưa xác định được danh tính tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh, với kết quả thu nhận 1.974 mẫu. Cùng với 5.755 mẫu đã thu nhận trong đợt 1, tổng số mẫu sinh phẩm ADN TNLS được thu nhận qua 2 đợt cao điểm đạt 7.729 mẫu, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình các Anh hùng Liệt sĩ.

Tại Thái Nguyên, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn thành thu nhận 1.265 mẫu ADN TNLS chưa xác định được danh tính trong đợt 2 năm 2026, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS. Đợt 2 này, công tác thu nhận mẫu ADN được thực hiện tại 4 điểm với hơn 1.000 trường hợp, có sự tham gia của 3 tổ công tác. Công an tỉnh cũng thành lập các Tổ công tác lưu động, trực tiếp đến nhà lấy mẫu ADN đối với những trường hợp thân nhân tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng đi lại. Các mẫu ADN sau khi thu nhận sẽ được phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN TNLS, làm căn cứ đối chiếu, xác minh, từng bước xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân Liệt sĩ tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp

Tại Đồng Tháp, thực hiện cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN TNLS chưa xác định thông tin, từ ngày 22 - 24/10/2026, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 6 tổ công tác, tổ chức thu nhận mẫu đợt 2 năm 2026 tại 26 điểm trên địa bàn 102 xã, phường, với hơn 2.000 TNLS. Trước khi lấy mẫu, các trường hợp đều được xác thực thông tin nhằm bảo đảm chính xác về nhân thân và quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Sau 3 ngày triển khai, các tổ công tác đã thu nhận 1.633 mẫu ADN TNLS, bổ sung nguồn dữ liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính các Liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Hàng trăm nghìn HCLS trên cả nước vẫn chưa xác định được danh tính. Mỗi mẫu ADN do TNLS cung cấp hôm nay có thể là chìa khóa giúp một người con của Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường. Vì thế, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN là một bước trong quá trình xây dựng, bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính HCLS. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan và sự đồng hành của thân nhân các Liệt sĩ, lực lượng Công an các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm, sự cẩn trọng, qua đó thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi mẫu sinh phẩm được tiếp nhận là thêm một cơ hội để các Liệt sĩ sớm được xác định danh tính, góp phần đáp ứng nguyện vọng tìm lại thông tin người thân của các gia đình Liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi.