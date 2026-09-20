Lực lượng công an tỉnh bảo đảm tuyệt đối an toàn Lễ hội Ánh sáng biên cương

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường điều tiết phương tiện từ xa, tránh ùn tắc giao thông

Tho đó, Công an tỉnh đã triển khai công tác bảo đảm ANTT từ sớm và tập trung cao độ trong ngày tổng duyệt (18/9) và ngày diễn ra chương trình khai mạc lễ hội (19/9).

Cụ thể, Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các phường chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội Ánh sáng biên cương và tuyến diễu hành mô hình đèn lồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tổ chức lễ hội

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình

Các đại biểu và Nhân dân tham dự chương trình

Màn diễu hành múa lân và mô hình đèn lồng tại Lễ hội

Lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự cho Lễ hội

Phòng Cảnh sát cơ động bố trí 80 cán bộ, chiến sĩ; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ bố trí 1 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ thường trực tại khu vực tổ chức lễ hội và các vị trí liên quan để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy bố trí phương tiện và các tổ công tác thường trực tại khu vực diễn ra sự kiện

Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp công an các phường tăng cường phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện, bố trí điểm dừng, đỗ phù hợp, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm giao thông thông suốt...

Công an các phường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh và du khách chấp hành quy định về an ninh, trật tự; không bày bán hàng rong; không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường, vỉa hè thuộc lộ trình diễu hành đèn lồng.

Các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt và điều tiết phương tiện tại khu vực cầu Đông Kinh

Màn trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show) trong chương trình lễ hội

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh lập chốt, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường rẽ vào khu vực đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri

Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026 thu hút đông đảo đại biểu, người dân và du khách

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm ANTT từ quá trình tổng duyệt đến chương trình khai mạc, chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Qua đó, góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn chương trình khai mạc, giữ vững ANTT, phục vụ Nhân dân và du khách tham gia lễ hội, tạo dấu ấn về một Lễ hội Ánh sáng biên cương an toàn, văn minh, giàu bản sắc.