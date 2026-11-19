Dự Hội nghị có: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai; Lãnh đạo đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp; Đại diện lãnh đạo các học viện, trường, bệnh viện, doanh nghiệp, đơn vị thuộc Bộ Công an; Đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Phòng Tham mưu, cán bộ tham mưu công tác cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng phát biểu chào mừng hội nghị.

Lực lượng Công an nỗ lực nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển kinh tế, xã hội. Cải cách hành chính tiếp tục được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Công an, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên mới.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính và kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Về kết quả chỉ số cải cách hành chính, so với năm 2025, năm 2026 có 28 Công an đơn vị, địa phương xếp loại Xuất sắc (tăng 3 đơn vị); 48 Công an đơn vị, địa phương xếp loại Tốt (giảm 5 đơn vị, địa phương) và 4 Công an đơn vị, địa phương xếp loại Khá (tăng 2 đơn vị, địa phương); không có Công an đơn vị, địa phương nào xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ.

Mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân đạt 99,04%.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao Quyết định công nhận sáng kiến cải cách hành chính Bộ Công an năm 2026 cho Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai.

Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính, xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Năm 2026 là năm đầu tiên thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện và doanh nghiệp thuộc Bộ Công an.

Đối với 8 Học viện, Trường Công an nhân dân, 4 bệnh viện và 2 doanh nghiệp tham gia thí điểm xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 đạt trung bình 83,76%, đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị đối với công tác này.

Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng của Công an các đơn vị, địa phương trong việc nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Qua đó cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn ngành và sự tiến bộ vượt bậc của Công an các đơn vị, địa phương, xứng đáng với vai trò, vị thế cơ quan thường trực của Trung ương, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Hội nghị đã tôn vinh 18 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác đánh giá kết quả cải cách hành chính, xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Bộ Công an cũng công bố và trao các quyết định công nhận 17 sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ cho Công an 14 tỉnh, thành phố; ghi nhận các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả tạo động lực cho công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính năm 2026 của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nhất định, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải khẩn trương đề xuất các giải pháp khắc phục.

Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân thời gian tới. Các đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự góp phần cải cách hành chính phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ cải cách hành chính.

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Tiếp tục đổi mới công tác xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng người dân theo hướng thực chất, khách quan, minh bạch, tuyệt đối không chạy theo điểm số, không hợp thức hóa hồ sơ, không làm đẹp báo cáo. Kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực tế và phải trở thành động lực thúc đẩy cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có phong cách làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy. Đảm bảo kinh phí, đầu tư và chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và xử lý trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.