Lực lượng Công an tiếp sức hành trình tìm lại tên liệt sĩ

Lấy sự thuận tiện của các gia đình thân nhân liệt sĩ làm thước đo, từng cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, biến chủ trương nhân văn của Đảng, Nhà nước thành những hành động cụ thể, ấm áp nghĩa tình.

Công an phường Tân Thành tận tình giúp đỡ từng cụ già, người thân liệt sĩ từ nhà đến Trạm thu mẫu số 2 đặt tại Hội trường UBND phường Bà Rịa.

Tận tụy từ khâu rà soát dữ liệu đến những chuyến xe nghĩa tình

Với sự vào cuộc quyết liệt ấy, toàn thành phố đã vận động được 6.927 thân nhân liệt sĩ đăng ký cung cấp mẫu sinh phẩm trong đợt này.

Tại cơ sở, Công an xã Châu Pha và Công an phường Tân Thành là những điểm sáng trong công tác tổ chức thực hiện. Không dừng lại ở việc thông báo hành chính, cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị đã trực tiếp đến từng gia đình để tuyên truyền, giải thích cặn kẽ về ý nghĩa khoa học của việc xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Công an phường Tân Thành hỗ trợ và đưa đón thân nhân liệt sĩ đến địa điểm thu nhận mẫu, bảo đảm chu đáo, thuận lợi, an toàn.

Đồng thời, lực lượng Công an hướng dẫn chi tiết cho người dân nắm rõ đối tượng và thứ tự ưu tiên lấy mẫu theo dòng họ ngoại (gồm mẹ đẻ, bà ngoại ruột, anh chị em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ, bác, cậu, dì ruột, con của chị em gái mẹ đẻ, con của chị em gái liệt sĩ và con ruột của liệt sĩ nữ), với định mức tối đa 2 thân nhân cho mỗi liệt sĩ trên tinh thần tự nguyện và bảo mật tuyệt đối thông tin.

Trong những ngày diễn ra đợt thu nhận mẫu (từ 12 đến 17/11), hình ảnh những chuyến xe nghĩa tình do Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh bố trí cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Châu Pha, Công an phường Tân Thành tận tình giúp đỡ từng cụ già, người thân liệt sĩ từ nhà đến Trạm thu mẫu số 2 đặt tại Hội trường UBND phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa) đã để lại nhiều xúc động sâu sắc.

Suốt hành trình di chuyển và tại điểm lấy mẫu, các chiến sĩ Công an luôn sát cánh, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục nhanh gọn, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và đơn vị thu mẫu để quá trình lấy mẫu diễn ra an toàn, chu đáo, đúng quy trình.

Các thân nhân liệt sĩ được thực hiện các bước thu nhận mẫu ADN tại Trạm thu mẫu số 2 ở Hội trường UBND phường Bà Rịa.

Đối với những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc có hoàn cảnh khó khăn không thể trực tiếp di chuyển đến 3 trạm cố định (tại Hội trường UBND các phường Thủ Dầu Một, Bà Rịa và Phú Nhuận), Công an các phường, xã đã chủ động lập danh sách, kết nối với 3 tổ công tác lưu động cùng lực lượng y tế địa phương đến tận nhà hỗ trợ lấy mẫu. Sự chu đáo ấy bảo đảm không một gia đình chính sách nào bị bỏ sót trên hành trình tìm kiếm người thân.

Điểm tựa niềm tin sau hàng chục năm khắc khoải đợi chờ

Sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở đã tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ mòn mỏi ngóng trông. Tại điểm thu nhận mẫu ở phường Phú Nhuận (số 159 Nguyễn Văn Trỗi), từ sáng sớm ngày 12/11, trong số những thân nhân đến lấy mẫu ADN, bà Bùi Thúy Sinh (quê Thái Bình, hiện ngụ phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh) đã có gần 30 năm tìm kiếm người anh ruột là Liệt sĩ Bùi Văn Hi, nhập ngũ năm 1963 và hy sinh năm 1965.

Công an xã Châu Pha phối hợp tổ chức đưa đón thân nhân liệt sĩ đến Trạm số 2 tại Hội trường UBND phường Bà Rịa.

Theo bà Sinh, giấy báo tử của anh trai chỉ ghi nơi hy sinh là mặt trận phía Nam, không có thông tin cụ thể về nơi an nghỉ. Từ năm 1996, gia đình bắt đầu hành trình tìm kiếm. “Suốt gần 30 năm, ai chỉ ở đâu thì gia đình tôi lại tìm đến đó. Có người nói anh nằm ở khu vực biên giới Lào, người khác lại chỉ lên Gia Lai, rồi có người bảo ở Huế. Mỗi người chỉ một nơi, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được anh. Sau nhiều năm tìm kiếm không có kết quả, bây giờ có phương pháp xét nghiệm ADN, tôi rất mong sẽ tìm được anh. Đây là hy vọng cuối cùng của tôi”, bà Sinh chia sẻ.

Cùng chung nỗi mong mỏi ấy, ông Phan Hữu Châu đến lấy mẫu ADN với hy vọng tìm được người em trai hy sinh năm 1969 tại Quảng Nam, khi mới 19 tuổi. Ông Châu kể: “Gia đình tôi có bốn anh em. Người em trai sinh năm 1950, lên đường nhập ngũ khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong thời gian hành quân vào chiến trường, em từng gửi thư về cho gia đình, cho biết đang trên đường vào Quảng Trị. Sau đó, gia đình không còn nhận được tin tức cho đến khi biết người em đã hy sinh tại Quảng Nam”.

Suốt nhiều năm, gia đình từng tìm kiếm nhưng không có kết quả. Điều ông Châu mong mỏi nhất lúc này là sớm biết được nơi an nghỉ của em trai…

Nhân viên thực hiện thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Trạm thu nhận mẫu ở phường Phú Nhuận sáng 12/11.

Mang theo hy vọng tìm được nơi an nghỉ của người anh trai là Liệt sĩ Nguyễn Văn Ni (SN 1943, hy sinh năm 1970, thuộc đơn vị K76), bà Nguyễn Thị Mận (ngụ phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh) có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN từ sớm. “Anh tôi đi bộ đội, nhưng đóng ở đâu thì tôi không biết, sau này được báo tin anh là liệt sĩ; trong giấy tờ chỉ ghi năm hy sinh”, bà Mận kể.

Theo bà Mận, suốt nhiều năm qua, việc thiếu thông tin khiến gia đình chưa thể bắt đầu hành trình tìm kiếm. Lần này, dù chưa biết việc đối chiếu ADN có mang lại kết quả hay không, nhưng bà vẫn hy vọng gia đình sẽ có thêm cơ hội tìm được người anh đã hy sinh từ 56 năm trước…

Phát biểu ý kiến tại Lễ triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN diễn ra sáng 12/11, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin là một nỗi đau chưa nguôi của gia đình, đồng thời là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục tập trung tối đa điều kiện, dốc sức thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng này với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Từ những chuyến xe nghĩa tình của Công an xã Châu Pha, Công an phường Tân Thành đến sự vào cuộc đồng bộ của Công an 168 xã, phường, đặc khu trên toàn TP Hồ Chí Minh, lực lượng Công an nhân dân đang ngày đêm góp phần nối nhịp cầu tri ân, thắp sáng hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ sớm trở về với đúng tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình.