Lực lượng Công an quyết liệt xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới

Phóng viên: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh, với vùng biên giới, giáo dục là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia “từ gốc rễ”, từ con người và cộng đồng dân cư gắn bó với biên cương. Từ quan điểm này, Bộ Công an nhìn nhận chủ trương xây dựng 248 trường học biên giới nằm ở đâu trong tổng thể nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an: Chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nằm trong chiến lược phát triển giáo dục quốc gia giai đoạn 2025 - 2030, hướng tới xây dựng “nền giáo dục quốc dân hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách dân tộc, nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng biên giới. Dưới góc độ bảo đảm an ninh, trật tự, chủ trương này góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường phòng ngừa xã hội và tạo dựng nền tảng ổn định từ cơ sở. Đây là cách tiếp cận mang tính chiến lược, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; giữa chăm lo đời sống Nhân dân với bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ gốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an.

Phóng viên: Bộ trưởng Lương Tam Quang xác định lực lượng Công an nhân dân phải “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tiếp tục thực hiện phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, nâng tầm việc hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Việc lực lượng Công an tham gia xây trường, làm nhà, thực hiện các chương trình an sinh và những công việc thiết thực cho Nhân dân cho thấy “Gần dân nhất” cần được cụ thể hóa như thế nào bằng hành động và kết quả trong đời sống?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an: Quan điểm nhất quán của lực lượng Công an nhân dân là mọi hoạt động công tác đều phải hướng đến mục tiêu bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; lấy sự bình yên, an toàn và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác. “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, tác phong công tác mà còn phải được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với Nhân dân.

Qua việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền cho thấy tinh thần “Gần dân nhất” của lực lượng Công an nhân dân không chỉ thể hiện ở việc có mặt khi Nhân dân cần, giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh, trật tự, mà còn được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực trong đời sống, được đo bằng những chuyển biến cụ thể trong cuộc sống của Nhân dân, bằng những vấn đề thiết thực của người dân được quan tâm, giải quyết. Đó là chủ động nắm bắt những khó khăn từ cơ sở, chăm lo cho những địa bàn còn nhiều thiếu thốn, nhất là điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em; lấy bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân làm mục tiêu hướng tới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường thế trận lòng dân, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

Phóng viên: Riêng chủ trương xây trường biên giới, Bộ Công an đang phối hợp theo dõi, xây dựng 53 trường tại 7 tỉnh, trong đó trực tiếp làm chủ đầu tư 25 dự án. Đằng sau những con số đó là một khối lượng công việc như thế nào của lực lượng Công an, từ giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công, bám công trường đến phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân để đưa công trình về đích?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an: Việc được giao triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đồng thời đặt ra khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai, khó khăn không chỉ nằm ở điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông cách trở, thời tiết khắc nghiệt, việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công tại các địa bàn xa trung tâm, mà còn ở yêu cầu phải triển khai đồng bộ nhiều khâu công việc trong thời gian ngắn, từ khảo sát, lựa chọn địa điểm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thi công, huy động nguồn lực đến kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm đếm, đôn đốc tiến độ, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương và người đứng đầu; yêu cầu cụ thể hóa tiến độ đến từng dự án, từng tháng, từng công đoạn, trực tiếp kiểm tra, kịp thời phát hiện, tháo gỡ điểm nghẽn, không để công trình chậm tiến độ kéo dài. Với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chính trị lớn và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an các đơn vị, địa phương với cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành và nhà thầu, công tác triển khai bảo đảm tiến độ đề ra. Đến nay, trong số 21 dự án khởi công năm 2025, có 11 dự án hoàn thành 100%; 6 dự án đạt khối lượng trên 90%; 3 dự án đạt khoảng 70% và 1 dự án đạt 63% và đang tiếp tục được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Tại các công trình đã hoàn thành, việc đón học sinh vào ở nội trú để vận hành thử nghiệm các điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập đã được triển khai để đưa công trình vào phục vụ thực tế.

Phóng viên: Nếu nhìn rộng ra toàn bộ 248 trường học tại các xã biên giới, lực lượng Công an còn hiện diện ở nhiều khâu và nhiều cấp độ trong quá trình triển khai tại cơ sở. Từ thực tiễn đó, Bộ Công an nhìn nhận như thế nào về vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc đưa chủ trương của Đảng đến với Nhân dân, biến “ý Đảng” thành những thay đổi cụ thể trong đời sống và qua đó bồi đắp niềm tin, thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an: Từ thực tiễn triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cho thấy, đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống không chỉ là tổ chức thực hiện đúng, quyết liệt, mà quan trọng hơn là phải tạo ra những chuyển biến cụ thể, thiết thực trong đời sống Nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng Công an không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn chủ động tham gia thực hiện các chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Thực tế triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền thể hiện rõ tinh thần đó. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, với sự vào cuộc trách nhiệm, quyết liệt của lực lượng Công an, của các bộ, ngành, địa phương liên quan, cùng sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, chăm lo tương lai con em hóa thành những công trình hiện hữu, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn đồng bào được cụ thể cho học sinh, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Người dân không chỉ nhận thức chủ trương của Đảng qua tuyên truyền, vận động, mà còn trực tiếp cảm nhận được ý nghĩa của chủ trương thông qua những đổi thay trong cuộc sống hằng ngày. Khi chủ trương đúng được triển khai bằng hành động thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp thì đó cũng là cách củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" fill="none" viewBox="0 0 36 36" class="flex-shrink-0">